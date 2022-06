CGIL, il 7 giugno a Reggio Calabria l’Assemblea territoriale delle delegate e dei delegati: “Camminiamo insieme dibattendo su pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale”

“Martedì 7 giugno alle ore 10 presso Piazza Italia – nella strada prospiciente a Palazzo San Giorgio – a Reggio Calabria si terrà, in forma aperta, l’Assemblea territoriale dei delegati e delle delegate Cgil. Introduce Gregorio Pititto, segretario generale Cgil Reggio Calabria; conclude Angelo Sposato Segretario generale Cgil Calabria. Sono invitati a partecipare associazioni, sindacati ed istituzioni”. A comunicarlo in una nota Gregorio Pititto, segretario generale CGIL Reggio Calabria – Locri.

“Al centro del dibattito: pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale. Camminiamo insieme è lo slogan di quest’iniziativa per combattere vecchie e nuove povertà, per una società sostenibile improntata alla giustizia sociale, al lavoro stabile e dignitoso. È necessario ridurre i divari e le diseguaglianze sociali e territoriali che la crisi ha acuito. Camminiamo insieme anche per sottolineare il nostro impegno in Europa per affermare una cultura di garanzie universali dei diritti umani e di accoglienza verso tutti coloro che sono vittime e profughi della guerra”.

“Questo percorso di mobilitazione e discussione – conclude la nota – sul territorio e nei luoghi di lavoro si concluderà con una grande assemblea nazionale in forma aperta a Roma il 18 giugno”.