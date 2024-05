Nasce “Forza popolare”, il nuovo movimento a sostegno di Mauro D’Acri come sindaco di Montalto Uffugo

Manca poco più ormai pochissimo alla consegna delle liste che contengono i candidati alla carica di consigliere comunale. Il termino ultimo, infatti, è fissato per il prossimo 11 maggio alle ore 12, quando i giochi elettorali si chiuderanno e si guarderà solo all’appuntamento alle urne. Tra le liste montaltesi che concorrono in queste Amministrative 2024 troviamo anche “Forza popolare”, movimento, promosso da Raffaele Allevato, nato dall’unione compatta di persone con esperienza in diversi campi e che punta anche su forze e competenze nuove per una azione politica chiara e cristallina con e per i cittadini. Una forza compatta che affianca la candidatura a sindaco di Mauro D’Acri, <<personalità caratterizzata da grandi visioni che da sempre si basano su onestà e verità. Persona seria, credibile e soprattutto affidabile>>, così come il gruppo descrive. <<La nostra – spiega Raffele Allevato, referente della lista – è una opportunità che i cittadini montaltesi non possono non cogliere se vogliono andare incontro ad un vero rinnovamento, ponendosi dalla parte giusta per la crescita del nostro territorio. Siamo pronti – continua Allevato – a scendere in campo con una idea di progettualità politica nuova e forte da realizzare al fianco dei cittadini con l’aiuto prezioso dei nostri elettori>>. Il gruppo passa, poi, ad illustrare la loro azione politica – amministrativa: <<Abbiamo un elenco di azioni da attuare come la realizzazione di nuovi edifici scolastici, aree verdi. Il nostro sguardo sarà attento alla viabilità, alla sanità, al potenziamento dei trasporti, ai collegamenti con l’Unical, ai progetti per l’inclusione e politiche del welfare. Abbiamo in cantiere, inoltre, progetti che riguardano l’area montana per la promozione del turismo, come l’idea de “La montagna in festa”, il rilancio del centro storico per un turismo culturale e religioso. Montalto ha bisogno anche di un imput sulla rete economica locale, per tal motivo puntiamo sulla realizzazione di un polo fieristico e sugli investimenti relativi ai fondi PNRR. Forza popolare” è un polo di energie unite per la crescita di un territorio che merita di rifiorire>>.