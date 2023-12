Oncologia medica: a Paola, workshop sui temi più rilevanti del momento

“Highlights in oncologia” è il tema della giornata di dissertazioni, analisi e confronti che si svolgerà lunedì 4 dicembre a Paola, nella sala convegni dell’unità operativa complessa di oncologia, all’ospedale “San Francesco di Paola”. Il workshop, provider Ecm Xenia, che si svilupperà in due sessioni, avrà inizio alle 15,00 e terminerà alle 18,30. “Esistono – dice il dottore Gianfranco Filippelli, direttore dell’oncologia medica di Paola e coordinatore scientifico del workshop – particolari temi caldi nell’oncologia medica: l’utilizzo die farmaci biosimilari che impone un’analisi farmaco-economica importante e strategie terapeutiche integrate come nel caso dei tumori del testa-collo, tiroide, tumori neuroendocrini, epatocarcinoma e tumori del colon retto. Tutte queste neoplasie sono in netto aumento e rappresentano alcuni dei nuovi big killer della nostra era. L’immunoterapia e le terapie biologiche trovano nella cura del melanoma il massimo esempio di come questo nuovo approccio terapeutico stia rivoluzionando il modo di affrontare questa temibile malattia oncologica. Viste le rapide evoluzioni tecnico-scientifiche è importante il confronto tra le diverse figure sanitarie coinvolte: oncologo, anatomopatologo, farmacista. E questo anche alla lice delle nuove acquisizioni sulla patogenesi dei tumori e della disponibilità di nuovi approcci terapeutici integrati. Il convegno – conclude il dottore Filippelli – si pone l’obiettivo di approfondire le conoscenze in merito all’approccio terapeutico multidisciplinare delle neoplasie oggetto del workshop”.