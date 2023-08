Trebisacce (CS), il Sindaco accoglie in Comune il senatore Rapani: “Allineare agenda locale con quella parlamentare”

“Il governo e lo sviluppo locale passano necessariamente attraverso il confronto costruttivo e costante con tutti i livelli di rappresentanza istituzionale sovra-comunale, in particolare con i referenti in Parlamento dei nostri territori. Riteniamo sia, questo, l’approccio laico ed utile da preferire sia per allineare il più possibile l’agenda politico-amministrativa a quella delle grandi questioni ed opportunità regionali e nazionali; sia per costruire e condividere in sinergia con la deputazione regionale percorsi virtuosi, sui quali stimolare la massima convergenza, nell’interesse delle cittadinanze e dell’intera regione”.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio che nella mattinata odierna (venerdì 4 agosto) ha accolto a Palazzo di Città il Senatore Ernesto Rapani con il quale si è confrontato su temi ed opportunità diverse.

Insieme al Primo Cittadino, a ricevere il Senatore c’erano anche il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Carlomagno, l’assessore ai lavori pubblici, urbanistica e demanio Claudio Roseto, il consigliere comunale delegato al commercio Pietro Filazzola e l’assessore al turismo e politiche giovanili Leonardo Petrone.

“Siamo certi – conclude Aurelio ringraziando il Senatore Rapani per la vicinanza attestate alla comunità di Trebisacce – di aver ribadito contenuti, sentimenti e propositi costruttivi per la nostra comunità e per quella di tutto l’Alto Jonio”.