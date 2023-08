San Giovanni in Fiore: ecco il programma dell’Estate Florense 2023

martedì 1 agosto

ore 10.00 Sala Saverio Marra – Museo Demologico Inaugurazione Mostra di Pittura di Vincenzo Squillacioti

ore 11.00 via Roma isola pedonale

Inaugurazione Centri estivi

ore 21.30 Via Roma Isola pedonale

NutriAzionisti in concerto

______________

mercoledì 2 agosto

ore 17.30 Palazzo Romei

Baciami come in un fumetto

Inaugurazione Mostra baci di carta a cura di Emilio Arnone

ore 21.15 Teatro all’Aperto

Pierino e… u lupu

con Nunzio Scalercio e Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal M’ Francesco Perri

ore 21.30 via Roma isola pedonale

Alex Perciabosco & Friends – Mario Biondi official cover

______________

giovedì 3 agosto

ore 17.00 via Roma isola pedonale

Il Circo di Fiori

L’arte nelle sue varie forme a cura di Fiori Florensi

ore 21.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

Sabatum Opera Symphony 2.0

Sabatum Quartet in concerto accompagnati dall’orchestra di fiati Sabatum Orchestra

______________

venerdì 4 agosto

ore 21.30 via Roma isola pedonale

DALEN in concerto

Urgenza Tour 2023

______________

sabato 5 agosto

dalle ore 21.00 Centro storico

INCONTRARTE

Arte di strada, Musica, Teatro

______________

domenica 6 agosto

ore 16.00 via Gramsci

Gara dei carri XVI edizione

dalle ore 21.00 Centro storico

INCONTRARTE

Arte di strada, Musica, Teatro

______________

lunedì 7 agosto

dalle 15.00 alle 20.30 Piazza del Castelletto

Castello in festa: gonfiabili, truccabimbi e animazione a cura di Acsi

ore 21.00 Sagrato Abbazia Florense

Jazz e Amore

Elusive Quartet Mario Rosini

ore 21.00 Sagrato Chiesa San Domenico – Olivaro

Serata musicale con i Freedom

ore 22.00 Piazza del Castelletto

Alex Perciabosco Sax performer

______________

martedì 8 agosto

ore 21.00 Sagrato Abbazia Florense

Jazz e Amore

Elusive Quartet Fest Robert Bonisolo

ore 21.30 Piazza del Castelletto

EQUIPE 84 in concerto

______________

mercoledì 9 agosto

ore 19.00 Abbazia Florense

Musica in 8 millimetri

Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal M’ Francesco Perri

ore 21.00 Teatro all’aperto Abbazia Florense

Proiezione film Le nostre radici – Omaggio ai miei genitori perché la storia dell’ emigrazione italiana non venga dimenticata

Un film di Francois De Luca

dalle ore 21.30 Piazza del Castelletto

Esibizione Scuole di danza con la partecipazione di JOHN ERIK

______________

giovedì 10 Agosto

#Nottebianca

ore 21.00

San Giovanni in Fiore diventa Città

Intervista al sindaco Rosaria Succurro

ore 21.30

TULLIO DE PISCOPO

dal blues al jazz con … andamento lento

ore 23.00 via Roma 185

Wallside Pink Floyd tribute band

a cura di AMI Associazione Massimiliano Iaquinta Concert 9 edizione

a seguire dj set

______________

venerdì 11 agosto

ore 18.00 Centro Internazionale Studi Gioachimiti

Marjorie Reeves e il Gioachimismo con Frances Andrews

ore 21.30 via Roma isola pedonale

U’ Mommu il Lupo della Sila

Musiche della tradizione

______________

11-12-13 agosto

Tre giorni di Cammino con l’Abate

IX edizione a cura dell’Azione Cattolica “U. Altomare”

______________

sabato 12 agosto

ore 21.30 via Roma isola pedonale

Granato & Friends in concerto

______________

domenica 13 agosto

dalle ore 8.30 Jure Vetere

VIII Cammino sui luoghi di Gioacchino da Fiore

ore 18.30 Sala Marra Abbazia Florense

Presentazione Magarie Sonore

a seguire Incontro sul suono della lira a cura di Gabriele Trimboli e Aperitivo musicale

ore 21.30 Piazza Abate Gioacchino

Magarie Sonore in Piazza

Suoni e danze tradizionali

______________

martedì 15 agosto

#Ferragosto

______________

giovedì 17 agosto

ore 21.30 via Roma

I Chiatrati EPJ presentano Mosaici serata etnopop jazz

______________

dal 18 al 20 agosto

dalle ore 15.00

Parco comunale

Torneo di basket SGF 2k23

______________

venerdì 18 agosto

ore 17.30 Sala Marra

4’ Concorso fotografico Città di San Giovanni in Fiore

Premiazione e inaugurazione mostra fotografica a cura dell’Associazione Fotografica Florense

ore 21.00 Abbazia Florense – Teatro all’aperto

Pacchiana: la Regina della Sila

Miss Pacchiana 2023

______________

sabato 19 agosto

ore 21.30 Isola pedonale Via Roma

EMAN in concerto

______________

domenica 20 agosto

ore 17.30

“Schacchi in fiore”

Torneo di scacchi organizzato dall’Interact Florense

ore 21.30 Terrazza Biblioteca comunale

VISIONI FEMMINILI

Storie sotto le stelle a cura di Emilio Arnone

Proiezione PERSEPOLIS film d’animazione basato sull’omonimo fumetto autobiografico. Scritto e diretto da Marjane Satrapi.

______________

lunedì 21 agosto

ore 21.30 Teatro all’aperto Abbazia Florense

DANILO MONTENEGRO Festival

______________

martedì 22 agosto

ore 21.30 Terrazza Biblioteca comunale

VISIONI FEMMINILI

Storie sotto le stelle a cura di Emilio Arnone

Proiezione film RADIOACTIVE dedicato a Marie Curie, scienziata conosciuta e acclamata in tutto il mondo. Regia di Marjane Satrapi.

______________

mercoledì 23 agosto

ore 21.30 Terrazza Biblioteca comunale

VISIONI FEMMINILI

Storie sotto le stelle a cura di Emilio Arnone

Proiezione film GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY la pellicola narra le vicende della leggenda del jazz Billie Holiday. Diretto da Lee Daniels.

______________

sabato 26 – domenica 27 – lunedì 28 agosto

Località Palla Palla

Fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore

______________

sabato 26 agosto

ore 19.00 Abbazia Florense

Le donne di Puccini

Duo Pollice – pianoforte a quattromani

ore 21.30 via Roma isola pedonale

Moonskin

Tribute band dei Maneskin

______________

domenica 27 agosto

dalle ore 15.30 località Germano

Gara dei Carri

ore 19.00 Abbazia Florense

Il Suono del Tempo – Lorenzo Parisi volino e Giuseppe Maiorca pianoforte

______________

lunedì 28 agosto

ore 21.30 Piazza Abate Gioacchino

La piazza in musica

ore 22.30 Piazzetta La fontanella

Party Silent Disco

______________

martedì 29 agosto

San Giovanni InFIORATA

Infiorata per via Cognale

ore 19.00 S. Messa a seguire processione per il rientro di San Giovanni dalla chiesa Madre in Abbazia per via Cognale

______________

Dall’1 al 7 agosto

ore 15.30-21.00 Parco comunale Area Beach

Volley & Soccer

—

VINCENZO SQUILLACIOTI

Mostra di Pittura

dall’1 al 15 agosto ore 10.00 – 19.00

Sala Saverio Marra – Museo Demologico

—

FACCIAMO UN FUMETTO laboratorio di scrittura creativa e tecnica di disegno per fumetti a cura di Emilio Arnone

dal 7 all’11 agosto

Palazzo Romei

—

BACIAMI COME IN UN FUMETTO

Mostra baci di carta a cura di Emilio Arnone

dal 02 al 24 agosto

Palazzo Romei

—

MOSTRA FOTOGRAFICA CITTÀ DI SAN GIOVANNI IN FIORE

Mostra a cura dell’Associazione Fotografica Florense

dal 18 al 31 agosto ore 10.00 – 19.00

Sala Saverio Marra – Museo Demologico

—

Divertilandia Bar Village Villa comunale

Animazione, intrattenimento, laboratori creativi *

giovedì 3 agosto ore 17.00-20.00

lunedì 7 agosto ore 17.00-20.00

giovedì 17 agosto ore 17.00-20.00

martedì 22 agosto ore 17.00-20.00

martedì 29 agosto ore 17.00-20.00