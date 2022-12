Un dono per il Natale: Retake Rossano decora il centro storico

L’invito alla comunità di donare alberi e materiale natalizio in disuso ha sortito risultati che sono andati oltre le aspettative, e ci hanno permesso di trasformare via Rupe San Giovanni, una delle più pittoresche del Centro Storico che unisce la zona del Ciglio della Torre a San Marco, in un vero e proprio percorso in cui si potrà passeggiare immergendosi nelle atmosfere natalizie che ci riportano al passato fra vicoli, piazze, vecchie fontane.

Con i nostri volontari abbiamo passato l’intera giornata di domenica 11 dicembre a sistemare alberi e decorazioni, supportati dagli abitanti del quartiere che ci hanno fatto sentire tutta la loro gratitudine per quest’azione di recupero e rigenerazione cittadina, unica nel suo genere, che per la prima volta ha portato in quel quartiere installazioni e luci natalizie.

Un ringraziamento speciale va a tutti quei cittadini che hanno deciso di donare addobbi e alberi, hanno fatto un bellissimo regalo al Centro Storico e alla sua gente.

L’invito alla cittadinanza è quello di visitare il percorso, che resterà lì fino al 6 gennaio, respirare l’aria natalizia, condividere emozioni e impressioni con la gente del rione. Un modo per recuperare quello spirito di “vicinanz” che ormai si è un po’ perso e che Retake Rossano sta cercando di salvaguardare attraverso azioni ed eventi in tutti i quartieri della vecchia Rossano.