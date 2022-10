Alla Cattedrale di Cosenza il decimo anniversario riconoscimento “Patrimonio Testimone di una Cultura di Pace”

Il 29 ottobre 2022 il Club per l’Unesco di Cosenza, invita in Cattedrale per la relativa cerimonia del decimo anniversario del primo riconoscimento UNESCO in Calabria, ovvero quello della Cattedrale di Cosenza all’interno dei Patrimoni Testimoni di una Cultura di Pace.

Programma:

– Ore 17:00 una passeggiata tra le Chiese “dimenticate” del centro storico della nostra città

a cura dell’Arch. Fulvio Terzi con inizio da Piazza Ortale (Chiesa di San Gaetano).

– Ore 18:00 nella Chiesa di San Giovanni Gerosolomitano, accolti dal Gruppo Volontari del

Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta di Cosenza, si terranno le letture “Da Pensiero a

Pensiero, il Tempo e la Scrittura” a cura dell’Associazione CIVICAMICA.

– Ore 19:00 in Cattedrale ci sarà la presentazione dell’Annullo Filatelico Speciale di Poste

Italiane dedicato all’evento. Introdurrà il parroco Rettore della stessa Cattedrale, seguiranno i saluti dell’Amministratore Apostolico di Cosenza-Bisignano e degli esponenti di Comune e Provincia di Cosenza e della Regione Calabria. Chiuderanno l’evento la Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, e il presidente del Club per l’Unesco di Cosenza.

Modererà Fabio Mandato.

La postazione di Poste Italiane per l’Annullo Filatelico Speciale sarà operativa in Cattedrale dalle 17 alle 20.

Un sentito grazie, infine, a tutti gli sponsor privati, tecnici e media che contribuiscono alla

realizzazione dell’evento.