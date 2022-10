I boschi della Sila più puliti con il treno speciale di Ferrovie della Calabria

Si rinnova l’edizione di Sila più pulita, la giornata dedicata all’ambiente ed organizzata da Ferrovie della Calabria.

Si tratta di una giornata ecologica a cui possono contribuire tutti coloro che vogliono collaborare a tenere puliti i boschi delle Sila dai rifiuti abbandonati che spesso albergano nel territorio del parco.

L’iniziativa è promossa da Ferrovie della Calabria con i patrocini del Parco Nazionale della Sila, dei Comuni di Casali del Manco, Spezzano Sila e San Giovanni in Fiore e la Pro Loco Camigliatello.

Il treno, dal costo simbolico di un euro, partirà sabato 29 ottobre alle ore 10.30 dalla stazione di Moccone per giungere alla stazione di Camigliatello da dove si proseguirà fino alla stazione di San Nicola Silvana Mansio. Lungo il tragitto il treno stazionerà, ogni qualvolta sarà necessario, per consentire la raccolta dei rifiuti ai volontari lungo la tratta ferroviaria e le immediate vicinanze.