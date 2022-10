Disabilità-lavoro in Calabria: un’emergenza da affrontare. Incontro tra ANDEL e CASM con il presidente ANCI Calabria, Marcello Manna

Nel pomeriggio di ieri una delegazione di ANDEL (Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro) e del CASM ( Coordinamento Associazioni Salute Mentale) ha incontrato il Presidente dell’ANCI Calabria, Marcello Manna.

I dati provenienti dal sistema scolastico calabrese registrano un numero crescente di giovani con disabilità.

Di essi la stragrande maggioranza, alla fine del percorso scolastico, non riuscirà ad accedere al mercato del lavoro, come ci dicono i dati, assai deludenti, relativi al collocamento mirato in Calabria.

Particolare allarme suscita lo sbarramento a ogni sbocco lavorativo di disabili psichici e cognitivi oltre che di giovani affetti da autismo. E invece si tratta in moltissimi casi di persone che hanno capacità lavorative, a volte anche rilevanti, e soprattutto di persone per le quali il lavoro rappresenterebbe un elemento formidabile di socializzazione e di recupero.

Il Presidente Manna, che nel territorio comunale di Rende sta conducendo una concreta iniziativa per supportare le famiglie e favorire l’inclusione sociale di ragazzi affetti da autismo, ha approvato a nome di ANCI Calabria la “Piattaforma condivisa sulla disabilità lavoro” promossa da ANDEL la scorsa estate insieme a numerose associazioni della disabilità, associazioni datoriali e cooperative calabresi.

La Piattaforma ha lo scopo di promuovere una iniziativa della Regione Calabria per la destinazione di una quota delle risorse PNRR alla attuazione di alcuni interventi mirati sul collocamento lavorativo delle persone disabili.