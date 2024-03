La CPO di Catanzaro conclude le celebrazioni della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro ha inteso organizzare insieme all’Assessorato alle Pari opportunità guidato dalla Prof.ssa Donatella Monteverdi ed alle realtà associative cittadine. Iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per stimolare la riflessione su quanto è stato fatto in termini di conquiste di diritti e quanto ancora c’è da fare, perseguire l’obiettivo della piena realizzazione della parità di genere e della rimozione di qualsivoglia discriminazione operata a danno delle donne.

Un momento di riflessione quello di giorno 7 marzo attraverso il reading e del bar al buio coordinato dall’UICI e destinato agli studenti dell’istituti scolastici Catanzaresi per immergersi nella letteratura accompagnati nel percorso al buio.

Oltre a diversi dibattiti e talk è stata dedicata inoltre l’intera giornata di venerdì 8 marzo alla tutela della salute di tutte le donne, un momento da dedicare a se stesse, per fermarsi e controllare il benessere del proprio corpo. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni quali UICI, Soroptimist, IAPB, ANDI, Sento piu di prima, alla preziosa disponibilità degli specialisti privati e primari dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” sono stati realizzati screening gratuiti sulla vista, udito, pelle, sistema cardiovascolare, nutrizione e visita senologica.

“I feedback sono stati più che positivi, le donne che numerose hanno aspettato il loro turno, sono state accompagnate e coccolate , la prevenzione è fondamentale siamo lieti di aver dato questa possibilità.” Ha affermato il presidente della CPO Luciana Loprete.

Molto apprezzato anche il momento dedicato allo scambio culturale con la cultura macrabina rappresentata da diverse donne in abiti tradizionali che hanno allestito uno spazio dimostrativo con oggetti della loro tipica cucina.

A conclusione della giornata un talk con testimonianza e ulteriori riflessioni su quanto realizzato grazie ad una sinergica collaborazione.