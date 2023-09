Sorinat promuove l’arte e diviene Main Sponsor della mostra di apertura “Dal surrealismo all’arte povera” a Palazzo Greco Stella di Lamezia

Sorinat S.r.l., società attiva nella grande distribuzione, promuove l’arte e supporta il territorio, divenendo Main Sponsor della mostra che si terrà, dal 25 settembre fino a dicembre 2023, a Palazzo Greco Stella a Lamezia Terme (CZ). Un luogo dove si potranno ammirare i grandi protagonisti dell’arte moderna e contemporanea, nazionale e internazionale.

La mostra



Da Salvador Dalì, in accordo con la Fondazione Dalì Universe, con la tridimensionalità delle sculture in bronzo del maestro spagnolo messa a confronto con le sue opere su carta in un percorso unico, a un gruppo di opere selezionate dal Fondatore della Fondazione VAF, Volker Feierabend, che rappresenterà la pittura del Novecento italiano. Una terza sezione della mostra inaugurale sarà dedicata alla Pop Art raccontata attraverso gli esponenti più rappresentativi del movimento, Andy Warhol, Mimmo Rotella, Mario Schifano e Giosetta Fioroni. La collezione raccoglie un nucleo di opere varie anche di grandi dimensioni che daranno l’opportunità al fruitore di confrontarsi tra le potenti espressività artistiche e la superficie espositiva storica di Palazzo Greco Stella. In contrapposizione al linguaggio pop italiano, nella quarta e ultima sezione, vengono raccontati gli artisti che hanno aderito al Movimento dell’Arte Povera: Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Mario Merz, Fausto Melotti. Gli stessi si rincorrono attraverso opere realizzate su carta provenienti dalla più importante collezione di Arte Povera al mondo: la Collezione Christian Stein. Chiudono questa sezione, due opere dell’artista che nell’ultimo decennio ha collaborato ai progetti istituzionali della Collezione: Mimmo Paladino. Arte a Palazzo darà la possibilità di visitare inoltre la Collezione permanente che annovera opere di Andy Warhol, Damien Hirst, Mimmo Rotella, Giosetta Fioroni, Sandro Chia e altri.