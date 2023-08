Tonda di Calabria bio, a Cardinale il convegno sul turismo esperienziale

Rappresenterà un’occasione per esplorare le straordinarie tradizioni, le proprietà salutistiche, le prospettive scientifiche della nocciola Tonda di Calabria bio, le opportunità per lo sviluppo turistico ad essa legate, il convegno che si terrà giovedì 24 agosto alle ore 18, presso la Fattoria didattica Rotiroti a Cardinale (Cz).

Interverranno: Carmine Lupia, direttore del Conservatorio etnobotanico di Castelluccio Superiore (Pz) e di Sersale (Cz) che si soffermerà sugli aspetti tradizionali e culturali relativi alla nocciola, tratteggiando un affascinante quadro storico dalle origini ad oggi; Giosuè Costa, professore di Chimica degli Alimenti presso l’Università di Catanzaro, relazionerà sul ruolo dei nutraceutici nella salute umana e approfondirà le proprietà salutari della nocciola Tonda Calabrese, eccellenza del territorio; Stefano Alcaro, professore di Chimica Farmaceutica dell’Università di Catanzaro e presidente del Centro di ricerca Crisea, fornirà dettagli sulla ricerca scientifica finanziata dal progetto “Borgo della Nocciola” del Comune di Cardinale. Nell’ambito di essa il Centro Crisea condurrà uno studio sulla nocciola Tonda Calabrese, per ampliare le conoscenze relativamente alle potenziali applicazioni in campo nutraceutico.

Dalle proprietà benefiche per la salute di questa prelibatezza al ruolo fondamentale per promuovere il turismo esperienziale. Sull’argomento interverrà Rosario D’Acunto, presidente Associazione nazionale “Citta della Nocciola” e Presidente Nazionale Assotes (Associazione professionale Operatori per il Turismo Esperienziale). Tra le nuove destinazioni legate ai territori della nocciola italiana si soffermerà, in particolare, sul caso studio di Cardinale e della Nocciola bio di Calabria.

Le conclusioni dei lavori, saranno affidate ad Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria.

Saranno presenti anche i sindaci dei due territori di produzione della Tonda calabrese, Danilo Staglianò di Cardinale e Vito Roti di Torre di Ruggiero. In rappresentanza del settore corilicolo interverrà Giuseppe Rotiroti, presidente dell’Associazione dei produttori Tonda di Calabria bio e del Consorzio di Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria, due realtà che negli ultimi anni, con la caparbietà dei loro soci, tanto hanno fatto e stanno facendo per il rilancio del territorio e di un prodotto di elevata qualità.