Catanzaro: il sindaco Fiorita riceve il nuovo commissario di Arpacal Emilio Errigo

Il sindaco Nicola Fiorita ha ricevuto a Palazzo de Nobili il generale in riserva della Guardia di finanza, Emilio Errigo, per la prima visita istituzionale in città dopo aver preso servizio come neo Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal). Nel corso del cordiale confronto, sindaco e commissario hanno ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione sinergica tra gli enti sul fronte della tutela e della valorizzazione ambientale del territorio.

“Ho voluto porgere, in primis, i miei saluti al sindaco del Capoluogo – ha detto Errigo – dove ha sede la direzione generale di Arpacal. A Catanzaro c’è la costa più bella di tutta la regione, e il nostro impegno deve essere quello di salvaguardare e rendere ancora più puliti il mare e le spiagge di questo litorale”.

Il sindaco Fiorita ha ringraziato il commissario Arpacal per l’attenzione dimostrata, sottolineando “l’intenzione di ricambiare presto la visita con un incontro nella sede dell’Agenzia, certi che Catanzaro possa affermarsi come punto di riferimento del sistema di tutela ambientale in Calabria grazie alla presenza di importanti risorse umane e strutturali”.