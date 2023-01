Inaugurazione della presenza delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice nella Parrocchia “San Raffaele” a Lamezia Terme

Domenica 29 gennaio è stata una giornata dal genuino sapore salesiano nella Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme, che ha inaugurato ufficialmente Casa Maìn (questo è il soprannome di Santa Maria Domenica Mazzarello, fondatrice della Congregazione religiosa che si ispira al carisma di San Giovanni Bosco) un’abitazione del complesso parrocchiale che ospita dal 31 agosto 2022 Suor Pia Caso e Suor Angela Lopardo, FMA, accolte dal parroco don Giuseppe Montano. Gli spazi, la cappellina e il piccolo soggiorno della casa sono frequentati in modo informale da giovani ed educatori per condividere con le suore momenti di vita e di preghiera. Gli ampi spazi della parrocchia sono abitualmente “affollati” da persone di tutte le età e di diverse realtà ecclesiali. La comunità si è unita, nella corresponsabilità, nella preparazione della giornata di festa che ha coinvolto davvero tutti. La Consigliera generale Suor Ausilia De Siena, arrivata a Lamezia Terme la sera del 21 gennaio, è stata accolta in una travolgente attività d’insieme per i preparativi della festa. Con l’arrivo dell’Ispettrice Suor Ivana Milesi, delle consigliere ispettoriali, delle juniores e delle postulanti si è conclusa la giornata della vigilia attorno alla tavola imbandita che unisce sempre.

Domenica mattina, bambini e ragazzi hanno avuto la gioia di respirare aria di famiglia, un clima gioioso e relazioni amicali ruotando nei vari stand animati dalle suore giovani e da quelle in formazione. Alle ore 11.00, il momento clou della giornata ha riunito non solo la comunità parrocchiale ma anche numerosi rappresentanti delle comunità educanti di tutta la Calabria: sacerdoti, FMA, laici adulti e giovani. La Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Mons. Serafino Parisi, è iniziata con il saluto del Parroco a tutti i presenti ed è stata animata dai canti eseguiti da un nutrito gruppo musicale composto dai ragazzi della Parrocchia di San Raffaele e di Soverato che hanno dato un tono di vera gioia salesiana alla celebrazione. Il vescovo, nella bella omelia ispirata dal vangelo delle beatitudini, ha richiamato l’immagine degli “alberi piantati lungo il fiume” che danno sempre frutti abbondanti per dimostrare che solo se nutriti costantemente dalla Parola di Dio siamo in grado di testimoniare la vera gioia che ci rende “beati” e che contagia gli altri. Prima della conclusione della Celebrazione Suor Ausilia ha espresso la vicinanza e l’incoraggiamento da parte della Madre Generale, Suor Chiara Cazzuola, ha richiamato la storia di questa presenza e ha invitato tutti a riscoprire l’umiltà e la grandezza di Madre Mazzarello, figura sempre più attuale e profetica. Suor Ivana Milesi ha ringraziato i presenti e ha invitato i ragazzi a “disturbare” le suore perché siano un loro punto di riferimento. Al termine della celebrazione si è snodata una processione verso la casa delle suore che è stata benedetta dal Vescovo invocando la protezione di Maria Ausiliatrice. Dopo la distribuzione dei gadget, è iniziata un’agape fraterna per 170 persone che hanno voluto condividere il momento conclusivo della festa. Un vivace scambio di saluti e un arrivederci hanno fatto trapelare sul volto di tutti i partecipanti la gioia sperimentata in questa giornata.