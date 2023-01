Domani incontro su “Pinqua” dell’amministrazione comunale a San Pietro Lametino

Si terrà domani, venerdì 20 gennaio, alle ore 18 presso la Parrocchia “Maria Immacolata “a San Pietro Lametino, un incontro tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini per discutere ed analizzare le iniziative intraprese, e condividere i progetti in cantiere.

In particolare, saranno descritti i finanziamenti ottenuti dal comune di Lamezia Terme relativamente alla riqualificazione urbana: Pinqua, Rigenerazione Urbana, Agenda urbana. Attraverso alcune cartografie, l’assessore Stella, con delega alla pianificazione territoriale e lavori pubblici, proverà a tracciare il percorso dei lavori che trasformeranno la città. Dopo un quadro generale di tutti gli interventi sul territorio comunale, l’attenzione sarà rivolta al centro storico con uno sguardo al recupero di fabbricati abbandonati per destinarsi a edilizia sociale, verde pubblico attrezzato, attrezzature sportive, percorsi turistici.

Sarà presente all’incontro oltre a sindaco, giunta e consiglieri comunali, un tecnico in rappresentanza del gruppo di progettazione incaricato per la riqualificazione dell’area di San Pietro Lametino e la realizzazione del parco urbano. L’iniziativa si inserisce nel programma di incontri che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso e che porterà avanti per dialogare con i cittadini, accoglierne istanze, dubbi e perplessità, e ridisegnare insieme, il futuro della città.

Si rende noto inoltre che, nei giorni scorsi, si è dato il via ad una nuova fase operativa dei progetti Pinqua con un sopralluogo effettuato insieme ai diversi gruppi di progettazione incaricati. In particolare, il sopralluogo ha riguardato l’ex comune di Sambiase, nello specifico l ‘area centrale da piazza Garibaldi sino al mercato Botticelli, l’area mercatale dietro la bocciofila dove sorgerà un parco urbano, ed al pomeriggio, il quartiere San Teodoro di Nicastro. Si continuerà a lavorare – dichiarano dall’Amministrazione Comunale – per portare avanti il grande strumento della progettualità Pinqua che donerà alla città, nuova identità urbana.