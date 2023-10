Sempre più vicini contro il tumore al seno: le iniziative del Comitato Calabria di Fondazione AIRC

Con Mara Venier nel ruolo di madrina, il primo di ottobre prende il via in Italia la “Breast Cancer

Campaign”, la campagna internazionale contro il tumore al seno ideata oltre trent’anni fa da The

Estée Lauder Companies, di cui Fondazione AIRC è partner ufficiale.

In questa occasione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida

più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive.

Per questo il nastro rosa di AIRC è diverso dagli altri: incompleto, come l’obiettivo che non è

stato ancora pienamente raggiunto. A rappresentare questa sfida sarà anche l’illuminazione

in rosa di centinaia di monumenti e palazzi comunali, grazie alla collaborazione con ANCI,

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in Calabria hanno aderito più di 20 i comuni

I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno hanno portato all’88%

circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Rimane un 12% che può sembrare poco, ma in

realtà è ancora troppo, perché ogni anno solo in Italia 55.700 donne si ammalano e oltre 12.000

muoiono a causa delle forme più difficili da curare*. Per questo Fondazione AIRC, solo nel 2023,

ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno, in corso

nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia.

Sono molte le iniziative organizzate in regione dal Comitato Calabria di Fondazione AIRC per

sensibilizzare il territorio e raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati in

questa sfida, le più significative:

ottobre Rosa

6-22 ottobre – Bova Marina (RC)

30 anni di AIRC in Calabria

Venerdì 20 ottobre alle ore 18:00, presso la Sala Congressi dell’Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza, incontro con la ricerca per celebrare i 30 anni del

Comitato Calabria.

corsa alla prevenzione

21 ottobre – Altomonte (CS)

Per ulteriori informazioni: COMITATO CALABRIA Tel. +39 0984790470 – com.calabria@airc.it

LA SPILLETTA NASTRO ROSA AIRC

Per mostrare vicinanza alle pazienti e sostenere il lavoro dei ricercatori possiamo indossare la

spilletta con il nastro rosa di AIRC, distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro grazie

ai partner e ai Comitati Regionali di Fondazione AIRC, in migliaia di farmacie e punti di

distribuzione indicati sul sito nastrorosa.it (online alla fine di settembre).

Federfarma

La Federazione nazionale che rappresenta oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il

Servizio Sanitario Nazionale, presenti capillarmente sul territorio, ha rinnovato anche quest’anno

l’adesione all’iniziativa Nastro Rosa AIRC, invitando le farmacie associate a partecipare alla

distribuzione delle spillette.

I PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA

L’immagine scelta per la campagna Nastro Rosa AIRC riassume in un gesto il messaggio di

vicinanza rivolto a tutte le donne che hanno ricevuto una diagnosi: l’abbraccio del ricercatore

Emilio Bria alla sua paziente Emanuela.

“In questi anni la ricerca ha vissuto una rivoluzione, nel 2005 Emanuela si è sottoposta a una terapia

sperimentale che poi è diventata pratica clinica: è la dimostrazione di come la ricerca possa diventare

cura per tutte le pazienti” racconta Emilio Bria, ricercatore e medico del Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico di Fondazione AIRC.

“In questi anni sono nati nuovi trattamenti, nuove prospettive e possibilità di combinare farmaci

molecolari innovativi con vecchi chemioterapici. Oggi la sfida è anticipare sempre più le diagnosi e

trovare cure mirate per le forme più aggressive”.

“Ricevere una diagnosi di tumore al seno non è facile, soprattutto a 28 anni” ricorda Emanuela

Sabbatini, che oggi di anni ne ha 46. “Quando sono uscita dalla sala operatoria ricordo che ero

sollevata, il problema l’avevo risolto, ora dovevo solo affidarmi ai medici per intraprendere il percorso

di cura. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante il sostegno delle persone care, per

questo sono stata vicina ad amiche che hanno affrontato lo stesso percorso. La ricerca è fondamentale,

non esiste altro, è alla base di tutto, sostenerla è sostenere la vita”.

LE INIZIATIVE DEI PARTNER

Oggi abbiamo diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili a un numero più ampio di donne,

trattamenti più mirati, efficaci e tollerabili. Questi progressi sono possibili grazie al sostegno dei

donatori e delle tante aziende che nel mese di ottobre si attivano per AIRC.

Main Partner – The Estée Lauder Companies Italia

Main partner della campagna Nastro Rosa AIRC è The Estée Lauder Companies Italia, promotore

a livello globale della “Breast Cancer Campaign” (BCC), ideata da Evelyn H. Lauder nel 1992

insieme al simbolo del nastro rosa. Nel mese di ottobre, il Gruppo Estée Lauder Companies

dedica una selezione di prodotti ad AIRC, promuove la campagna in oltre 2.500 profumerie e

sostiene concretamente la ricerca sul tumore al seno attraverso una borsa di studio triennale per

giovani ricercatori. Quest’anno la madrina in Italia sarà Mara Venier. elcompanies.com

Media Partner – La7

Da domenica 1 a domenica 8 ottobre – per il terzo anno consecutivo – La7 è al fianco di Fondazione

AIRC come media partner della campagna Nastro Rosa. Giornaliste e conduttrici, insieme ai loro

colleghi, scendono in campo per coinvolgere il pubblico a donare per arrivare al più presto a cure

efficaci per tutte le pazienti colpite da tumore al seno.

Acqua Vitasnella

Acqua Vitasnella partecipa per il sesto anno consecutivo alla campagna Nastro Rosa AIRC,

rinnovando il sostegno per una borsa di studio triennale destinata a una giovane ricercatrice al

lavoro contro il tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre, Vitasnella propone l’ormai iconica

edizione speciale tutta in rosa delle bottiglie da 0,50L per continuare a sensibilizzare le proprie

consumatrici sull’importanza della prevenzione. acquavitasnella.it/partner

AICG – Associazione Italiana Centri Giardinaggio

AICG rinnova il suo sostegno ad AIRC con i ciclamini rosa: durante il Garden Festival d’Autunno,

per ogni piantina venduta nel corso del mese di ottobre, i Centri Giardinaggio aderenti

devolveranno un euro per i progetti di ricerca sul cancro al seno di Fondazione AIRC. aicg.it

ALDI

ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, aderisce per il

sesto anno consecutivo alla campagna Nastro Rosa, sostenendo una borsa di studio biennale

post-doc per una giovane ricercatrice. Per sensibilizzare dipendenti e clienti sull’importanza di

un’alimentazione sana ed equilibrata, nel mese di ottobre ALDI promuoverà nei propri punti

vendita una selezione di prodotti dedicati al Nastro Rosa, donando ad AIRC parte del ricavato dalla

vendita. oggiperdomani.it

ANCI

Anche quest’anno la campagna ha il Patrocinio di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani –

che invita a illuminare di rosa i palazzi comunali o un monumento significativo la notte del primo

ottobre, in apertura del mese dedicato al tumore al seno, per richiamare l’attenzione dei cittadini

sull’importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione. www.anci.it

Chiquita

Anche quest’anno Chiquita trasforma l’emblematico Bollino Blu in un nastro rosa, il simbolo

internazionale per la sensibilizzazione sul tumore al seno, per tutto il mese di ottobre. Chiquita in

Italia ha inoltre scelto di sostenere una borsa di studio AIRC biennale per un giovane ricercatore e

realizzerà in collaborazione con i nutrizionisti AIRC ricette a base di banana dedicate alla

campagna. www.chiquita.it

Coccinelle

Azienda riconosciuta a livello internazionale per la creazione di borse ed accessori dal design

curato e al passo con le tendenze, Coccinelle ha scelto di sostenere il Nastro Rosa, finanziando un

progetto di ricerca My First AIRC Grant dedicato al tumore al seno. Tra il 4 e il 23 ottobre, Coccinelle

donerà ad AIRC una percentuale sul ricavato di tutti i prodotti della collezione in store e online,

inoltre omaggerà le clienti che acquisteranno una selezione delle iconiche borse Arlettis con un

accessorio Limited Edition in pelle che riproduce il nastro rosa. coccinelle.com

Glade

Azienda leader nel settore dei profumatori per ambiente, Glade insieme al gruppo SC Johnson ha

scelto di schierarsi al fianco di AIRC per sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione.

Con l’obiettivo di rendere sempre più curabili le forme aggressive di tumore al seno, Glade

finanzierà una borsa di studio sul tumore al seno, destinata a una giovane ricercatrice o un giovane

ricercatore. glade.com/it-IT

Interflora

Interflora ha deciso di essere nuovamente al fianco di AIRC nel sostegno alla ricerca sul tumore al

seno. Per tutto il mese di ottobre, l’azienda donerà ad AIRC una percentuale sulla vendita di una

selezione dedicata di fiori e piante rosa. Novità di quest’anno è il coinvolgimento dei fioristi

Interflora nell’attività di distribuzione delle spillette Nastro Rosa AIRC. interflora.it

Magazzini Gabrielli

Magazzini Gabrielli, azienda familiare della grande distribuzione, ribadisce il proprio impegno

verso la ricerca e rinnova la sua partecipazione al Nastro Rosa, distribuendo le iconiche spillette

nei supermercati e superstore ad insegna Oasi e Tigre, presenti nelle regioni Abruzzo, Marche,

Molise, Umbria e Lazio. oasitigre.it

PayPal

Azienda leader nel settore dei servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro, PayPal

ha scelto di supportare la campagna Nastro Rosa. L’azienda sensibilizzerà i propri clienti

sull’importanza della ricerca e della prevenzione e, per tutto il mese di ottobre, consentirà loro di

donare 1 € ad AIRC al momento del pagamento, grazie al servizio “Give at checkout”.

paypal.com/it/

Primark

Primark, retail internazionale dell’abbigliamento, del beauty e dell’arredamento casa, ha scelto di

schierarsi al fianco di AIRC e sostenere concretamente la salute delle donne in occasione della

campagna, attraverso una donazione per la ricerca sul tumore al seno e attività di sensibilizzazione

per i propri clienti e dipendenti. primark.com

Ralph Lauren

Ralph Lauren Corporation rinnova il suo impegno a sostegno della ricerca sul tumore al seno,

scegliendo anche quest’anno AIRC come beneficiaria in Italia dell’iniziativa globale Pink Pony.

L’iniziativa dal 2000 ha come obiettivi ridurre le disparità nelle cure per il cancro e sostenere la

migliore ricerca oncologica. Ralph Lauren sostiene AIRC donando una percentuale del ricavato

delle vendite dei prodotti della linea Pink Pony e invitando i propri clienti a sostenere AIRC con una

donazione online e nei suoi flagship store e outlet. ralphlauren.it

Veepee

Veepee, protagonista europeo delle flash-sales con proposte dei migliori brand internazionali a

prezzi esclusivi, ha scelto di partecipare al Nastro Rosa AIRC. Oltre a sostenere concretamente la

ricerca sul tumore al seno insieme ad alcune delle marche presenti sul sito, l’e-commerce

coinvolgerà i propri clienti in una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

Veepee

Gli altri partner di distribuzione delle spillette

Per promuovere e realizzare l’iniziativa di distribuzione delle spillette Nastro Rosa, AIRC può

contare sul supporto di numerose realtà capillare sul territorio nazionale. Promuoveranno

l’iniziativa presso i rispettivi network di farmacie Apoteca Natura, DM Barone, Farmacie Italiane,

Farmà Accento Salute, Farvima Medicinali, Hippocrates Holding, Safar, Sofad, Unifarco, Unifarma

Distribuzione. Anche in numerosi esercizi commerciali sarà possibile trovare la spilletta simbolo

della campagna Nastro Rosa AIRC: grazie al Gruppo Gabrielli nei supermercati e superstore ad

insegna Oasi e Tigre , nella catena di negozi di arredamento e oggettistica Casa e, novità del 2023,

presso Citylife Shopping District a Milano e in numerosi punti vendita Max Factory.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici

innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura

della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17

comitati regionali che garantiscono a 6mila ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i

risultati dal laboratorio al paziente. In 57 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e ottocento milioni di euro

per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023). Informazioni e

approfondimenti su airc.it.

Il Comitato Calabria di Fondazione AIRC, presieduto da Rosella Pellegrini Serra, è attivo dal 1993 con l’obiettivo di

promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle

campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2023 per la Calabria

sono stati deliberati 759.000 euro per il sostegno di 8 progetti di ricerca.