Calcio giovanile: la Tommaso Maestrelli 1978 riparte da Messina

La nuova stagione della Tommaso Maestrelli 1978 è iniziata con una trasferta a Messina all’insegna dello sport, della crescita e della condivisione.
Venerdì 28 agosto gli Esordienti 2014-2015 della scuola calcio reggina hanno affrontato l’A.C.R. Messina Academy, in collaborazione con Scuola Calcio Sicilia, al Polo Sportivo Granatari.
A guidare i ragazzi della Maestrelli i mister Maurizio Manti e Vincenzo Bartolomeo, mentre per la realtà messinese era presente mister Nino Zumbo.
Al di là del risultato, l’amichevole ha rappresentato un’importante occasione per confrontarsi con una realtà diversa, vivere una nuova esperienza e mettere al centro i valori che caratterizzano il calcio giovanile: rispetto, divertimento, spirito di squadra e crescita.
L’incontro ha inoltre posto le basi per una possibile collaborazione tra le due realtà, con l’obiettivo di creare durante la stagione nuove occasioni di confronto tra i giovani calciatori delle due sponde dello Stretto.
La trasferta di Messina segna anche l’inizio di una nuova fase per la Tommaso Maestrelli 1978. Accanto al fondatore e presidente Mimmo De Clario, la società può contare sul nuovo direttore generale Valerio Lascala, nell’ambito di un percorso orientato al rilancio e allo sviluppo della storica scuola calcio reggina.
La società ringrazia l’A.C.R. Messina Academy e Scuola Calcio Sicilia per l’accoglienza, insieme agli staff, alle famiglie e a tutti i ragazzi protagonisti della giornata.
Da Messina è partito il primo passo di una nuova stagione, con lo sguardo rivolto alla crescita dei ragazzi e a nuove opportunità di collaborazione.