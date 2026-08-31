Sviluppo Sud Palmi, presentata ufficialmente la squadra: “Uniti, un passo alla volta, per costruire una stagione di soddisfazioni”

È stata una giornata interamente dedicata alla Sviluppo Sud Palmi, quella vissuta ieri dalla società, dalla squadra e dalla città. Una giornata sviluppatasi in un doppio momento, prima nel contesto istituzionale di Palazzo San Nicola e, in serata, nel cuore della città, in occasione della Notte Bianca di Palmi, per dare ufficialmente il via al nuovo percorso in Serie A2.

La presentazione ufficiale della squadra si è svolta nella prestigiosa cornice di Palazzo San Nicola, alla presenza dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Calabria, dell’assessore allo Sport Francesco Trentinella e del presidente del Consiglio comunale Pasquale Saffioti.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Calabria, che ha sottolineato il valore e il significato della presenza di una realtà sportiva palmese ai vertici della pallavolo nazionale. Una squadra che rappresenta Palmi in Serie A e che costituisce motivo di orgoglio per l’intera comunità. Il primo cittadino ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione alla società, assicurando il sostegno e la collaborazione istituzionale nel percorso verso nuovi e importanti traguardi.

Particolarmente legato all’aspetto sportivo l’intervento dell’assessore Francesco Trentinella, uomo di sport, che ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano, della programmazione e della capacità di fare squadra dentro e fuori dal campo. Trentinella ha inoltre rivolto un ringraziamento al patron Pino Carbone per l’impegno e gli investimenti portati avanti nel mondo dello sport e, in particolare, per quanto fatto in questi anni per la pallavolo a Palmi.

A rappresentare il gruppo è stato quindi il nuovo capitano Manuele Marchiani, chiamato a svolgere un ruolo importante dentro e fuori dal parquet. Nel suo saluto ha manifestato la volontà di interpretare questo incarico nel migliore dei modi, rappresentando le esigenze della squadra e facendosi portavoce di un gruppo che si prepara ad affrontare la nuova stagione con il massimo impegno.

La Sviluppo Sud Palmi ha già iniziato da alcuni giorni la preparazione atletica in vista del campionato di Serie A2. Il lavoro proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di arrivare pronta all’esordio, previsto a metà ottobre e che vedrà la formazione palmese debuttare tra le mura amiche del PalaSurace, pronto a riabbracciare la Serie A.

A chiudere la presentazione è stato il patron Pino Carbone, che ha ripercorso le tappe della crescita della società e del progetto sportivo, ribadendo al tempo stesso la necessità di mantenere i piedi ben piantati per terra.

Il messaggio è chiaro: la squadra è forte, il gruppo è unito e i ragazzi hanno voglia di fare. La società, da parte sua, è pronta a garantire tutto il supporto necessario, senza aggiungere pressioni, ma creando le condizioni migliori affinché la squadra possa lavorare e giocarsi le proprie possibilità. Un percorso da affrontare uniti e un passo alla volta, con la consapevolezza del lavoro che attende la squadra ma anche con la voglia di guardare avanti. Perché, come ha ricordato il patron, sognare è lecito.

La giornata è poi proseguita in serata, quando la Sviluppo Sud Palmi è salita sul palco di Piazza Primo Maggio, nel cuore della Notte Bianca di Palmi, organizzata dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Davanti al pubblico palmese, giocatori e staff sono stati ufficialmente presentati alla città, ricevendo un caloroso abbraccio da parte della comunità. Un momento particolarmente significativo, che ha permesso alla squadra di incontrare direttamente i propri tifosi e che vuole rappresentare il primo passo per costruire quella stessa unione che la società auspica possa accompagnare la formazione anche durante le partite al PalaSurace.

Perché una stagione importante non si costruisce soltanto sul taraflex: serve anche il calore di una città, il sostegno del pubblico e la capacità di sentirsi parte di un unico progetto.

Nel corso della serata ha preso inoltre il via la campagna abbonamenti della Sviluppo Sud Palmi, con l’invito rivolto a tutti i sostenitori a scegliere di essere protagonisti della nuova stagione di Serie A2.

Dopo la presentazione istituzionale e il bagno di entusiasmo della Notte Bianca, adesso è il momento di tornare al lavoro. La preparazione è già cominciata, il PalaSurace attende il ritorno della Serie A e Palmi è pronta a vivere una nuova stagione di pallavolo.

Uniti. Un passo alla volta. Insieme, verso nuove soddisfazioni.