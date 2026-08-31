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Jolanda Sabatino nel cuore della cardiologia europea: la calabrese eletta nel Nucleus ESC

Una calabrese entra nel cuore della cardiologia europea. Jolanda Sabatino, professoressa associata dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica della UOC di Cardiologia universitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, diretta dal professor Daniele Torella, è stata eletta nel Nucleus dell’ESC Working Group on Adult Congenital Heart Disease, il Gruppo di Lavoro della European Society of Cardiology dedicato alle cardiopatie congenite dell’adulto. L’elezione per il mandato 2026/2028 porta la professoressa Sabatino nell’organismo direttivo scientifico di uno dei gruppi specialistici della European Society of Cardiology in concomitanza con l’ESC Congress 2026 di Monaco di Baviera, il principale appuntamento internazionale della cardiologia. La nomina premia un percorso scientifico e professionale maturato tra la Calabria e importanti centri italiani ed europei. Dopo la formazione all’Università Magna Graecia, la professoressa Sabatino ha svolto esperienze al Royal Brompton Hospital e all’Imperial College di Londra e ha poi proseguito la propria attività all’Università di Padova, prima del rientro in Calabria. Il suo rientro esprime una scelta strategica dell’Università Magna Graecia: attrarre e valorizzare giovani studiosi calabresi che abbiano maturato competenze di alto livello fuori regione, offrendo loro la possibilità di riportarle nel sistema universitario e sanitario del territorio.

«L’elezione della professoressa Jolanda Sabatino nel Nucleus di un prestigioso Working Group della European Society of Cardiology è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità accademica – afferma il Rettore dell’Università Magna Graecia, professor Giovanni Cuda –. È un riconoscimento che premia il suo valore scientifico e professionale, ma conferma anche una strategia che punta ad attrarre e valorizzare giovani studiosi di eccellenza, offrendo loro la possibilità di costruire in Calabria percorsi accademici e assistenziali di livello internazionale. L’Università deve essere capace non soltanto di formare talenti, ma anche di creare le condizioni perché possano scegliere di tornare e investire qui le competenze maturate nei migliori centri italiani ed europei. È così che l’Università può trasformare il valore della ricerca e della formazione in crescita concreta per il territorio e contribuire, insieme all’Azienda ospedaliero-universitaria, a costruire in Calabria servizi sanitari sempre più qualificati».

Sul versante clinico, l’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica dell’AOU Renato Dulbecco rappresenta già un riferimento per la diagnosi e il follow-up delle patologie cardiovascolari dell’età pediatrica e delle cardiopatie congenite.

«L’elezione della professoressa Jolanda Sabatino nel Nucleus ESC è per me motivo di particolare orgoglio, anche per un percorso che ho avuto modo di seguire da vicino: la professoressa Sabatino è stata dapprima specializzanda della nostra Scuola di Specializzazione e successivamente dottoranda nel Dottorato di Ricerca da me diretto – sottolinea il professor Daniele Torella, direttore della UOC di Cardiologia universitaria –. Il suo riconoscimento internazionale si accompagna oggi a una prospettiva importante per il territorio: lo sviluppo della Cardiologia Pediatrica completa in modo naturale la nostra UOC e può contribuire a colmare un vuoto assistenziale ancora rilevante in Calabria. L’attivazione del reparto, già prevista dalla programmazione regionale, potrà inoltre arricchire in maniera sostanziale la formazione dei nostri specializzandi, rendendo ancora più completo e qualificato il percorso della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università Magna Graecia».

«La prestigiosa elezione della professoressa Jolanda Sabatino rappresenta un motivo di orgoglio per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco e testimonia la qualità delle professionalità sulle quali stiamo costruendo il futuro della nostra Azienda – sottolinea la Commissaria straordinaria, dottoressa Simona Carbone –. Investire in competenze di elevato profilo significa innanzitutto migliorare la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. L’attività di Cardiologia Pediatrica avviata in questi anni sta già offrendo alle famiglie calabresi un riferimento qualificato e il nostro impegno è quello di consolidare e sviluppare ulteriormente questo percorso, in coerenza con la programmazione aziendale e regionale».

Il passaggio decisivo per lo sviluppo futuro è l’attivazione del reparto di Cardiologia Pediatrica, già inserito nella programmazione regionale e nell’assetto organizzativo previsto per l’AOU Dulbecco. La sua realizzazione consentirebbe di completare il percorso oggi avviato sul piano ambulatoriale, garantendo una presa in carico più ampia e continuativa dei piccoli pazienti calabresi. Il reparto rappresenterebbe un tassello strategico per l’intera rete sanitaria regionale: potrebbe ridurre il ricorso a strutture extraregionali, rafforzare l’integrazione con pediatri e servizi ospedalieri e costruire una continuità assistenziale dalle cardiopatie dell’età pediatrica fino a quelle congenite dell’adulto. La presenza della professoressa Sabatino nel Nucleus ESC potrà inoltre rafforzare i rapporti dell’Università Magna Graecia e dell’AOU Renato Dulbecco con i principali network scientifici internazionali, favorendo ricerca, formazione e collaborazione multicentrica. La nomina assume così un significato che va oltre il prestigioso riconoscimento individuale: testimonia come la capacità di attrarre competenze e valorizzare i talenti possa tradursi in nuove opportunità di crescita per l’università, la sanità e il territorio calabrese. Per i bambini calabresi e per le loro famiglie, la prospettiva è che questo risultato dia ulteriore impulso alla costruzione a Catanzaro di un riferimento regionale strutturato per la Cardiologia Pediatrica e le cardiopatie congenite.

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