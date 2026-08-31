ASP e GOM Reggio, la nota di Fisascat Cisl e Uiltrasporti: “Salvata l’occupazione, scongiurato il taglio delle ore”

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo una fase complessa e delicatissima per i servizi di pulizia e sanificazione della sanità pubblica reggina. Come FISASCAT CISL e UILTRASPORTI Reggio Calabria abbiamo seguito e monitorato passo dopo passo due cambi di appalto fondamentali ma profondamente diversi tra loro.

Il primo, al Grande Ospedale Metropolitano con il passaggio a Samsic Italia, è avvenuto sul totale dei lavoratori senza particolari fatiche.

Il secondo, quello dell’ASP di Reggio Calabria e provincia, è stato molto più difficile perché, a differenza del GOM, la gara non è stata vinta sul totale dei lavoratori ma è stata suddivisa, stralciando il facchinaggio. Il facchinaggio, infatti, continua ancora con Coopservice in proroga fino al 31 dicembre per poi andare a nuova gara, mentre solo il pulimento dal primo settembre passa a Dussmann Service.

Ed è proprio qui che si è concentrato il lavoro più delicato. In una prima fase del confronto si era profilata l’ipotesi, non certo sostenuta da noi, di far confluire tutti i lavoratori, compresi quelli del facchinaggio, all’interno di un’unica lista. Un’ipotesi che come FISASCAT CISL e UILTRASPORTI abbiamo subito contrastato con determinazione, perché avrebbe pesato sull’intero monte ore aggiudicato a Dussmann in sede di gara Consip, con il rischio concreto di una riduzione generalizzata delle ore per tutto il personale.

Come FISASCAT CISL e UILTRASPORTI di Reggio Calabria abbiamo sostenuto con convinzione una linea diversa, più corretta e più garantista per tutti: liste ben distinte e contraddistinte per mansione. Una scelta che ha permesso a entrambi i gruppi di lavoratori di essere tutelati con l’articolo 4 della clausola di salvaguardia, senza che nessuna delle due mansioni perdesse un solo livello occupazionale. Da una parte il facchinaggio, garantito nella sua proroga, dall’altra il pulimento, garantito nel suo passaggio a Dussmann.

Abbiamo anche chiesto ed ottenuto che le liste venissero riequilibrate e che ogni servizio mantenesse la sua autonomia, impedendo che i fabbisogni del facchinaggio gravassero sulle ore delle pulizie. Un lavoro di verifica quotidiana sulle liste, sulle anzianità e sulle ore assegnate, che ha permesso di salvare tutti i livelli occupazionali.

Un lavoro di squadra, quello della FISASCAT CISL, che nella sua totalità, con il Segretario Generale Anna Rosa Marrapodi, con il Segretario Provinciale Massimiliano Raffa e con le nostre RSA che ci hanno sostenuto giorno dopo giorno con informazioni cantiere per cantiere, assieme alla UILTRASPORTI con il Segretario Regionale Giuseppe Condello, hanno permesso un monitoraggio capillare e costante.

Un risultato che abbiamo costruito anche nei diversi incontri in ASP, e per questo vogliamo rivolgere un ringraziamento sincero ai suoi dirigenti, che ci hanno dedicato tempo, pazienza e attenzione, seguendo con sensibilità costante le fasi del confronto in un mese di agosto particolarmente rovente e impegnativo.

Il risultato ottenuto nell’accordo del 24 agosto con Dussmann è chiaro: chi ha diritto al passaggio mantiene le stesse ore che ha oggi in busta con Coopservice, senza alcuna riduzione. Anche sulla questione delle 140 ore in esubero rispetto alla gara d’appalto vinta da Dussmann, abbiamo trovato la soluzione per far rimanere tutti su Reggio. L’esubero è stato gestito grazie ai vari pensionamenti che si sono susseguiti da agosto e che si susseguiranno nei prossimi mesi, evitando qualsiasi spostamento fuori provincia e garantendo la permanenza di tutto il personale sul territorio.

Questo percorso si è concluso, il 27 e 28 agosto a Scilla, con la firma dei contratti Dussmann, in una due giorni al fianco dei nostri iscritti, uno per uno, per assisterli nella scelta del TFR e per garantire che ogni passaggio avvenisse nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza.

Ora facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro sia a Samsic sul GOM che a Dussmann sulle Asp che è subentrata sul territorio di Reggio e provincia, affinché ci sia una effettiva rivalutazione del personale e della meritocrazia. Perché un personale soddisfatto, motivato e riconosciuto riesce a portare più risultati in termini di soddisfazione e di lavoro svolto in eccellenza. Ci auguriamo anche che, qualora ce ne fosse bisogno, si proceda prima con un aumento di ore ai tanti part-time involontari e, se necessario, con nuove assunzioni.

Siamo pronti ad essere degni rappresentanti dei tanti lavoratori che ci hanno dato il loro mandato. Noi siamo il sindacato del fare, non della contrapposizione fine a se stessa, ma della tutela dei diritti e della contrattazione.

FISASCAT CISL Reggio Calabria Città Metropolitana

Il Segretario Generale Anna Rosa Marrapodi

UILTRASPORTI Reggio Calabria

Il Segretario Regionale Giuseppe Condello