Fusco a Radio Touring: “Baldan alla Reggina, siamo a posto”. E Magrassi è ad un passo

Puntata ricca di notizie, la prima stagionale di “Mezzogiorno Amaranto” andata in onda su Radio e Video Touring. Tra gli interventi, quello di Pietro Fusco direttore sportivo della Scafatese. Dichiarazioni totalmente incentrate sul calciomercato: “La trattative per Acquadro? Abbiamo fatto i contratti ai ragazzi, come gesto di benevolenza. Alberto aveva manifestato già in ritiro la volontà di proseguire la propria avventura tra i dilettanti. Con noi si è comportato benissimo, dispiace perdere un calciatore importante ed una persona per bene. Abbiamo accontentato il calciatore”.

Il ds della Scafatese ammette la fumata bianca per Baldan alla Reggina: “Sta facendo una conciliazione per arrivare a Reggio Calabria. Noi siamo a posto con la Reggina, che deve fare solo una piccola cosa burocratica nei nostri confronti – spiega Fusco a Touring – Nel pomeriggio, Marco prenderà la strada verso Reggio Calabria”.

Poi due rapidi passaggi su Maggio e Volpicelli: “La Reggina non mi ha mai chiamato per Maggio? Volpicelli? Quello che succede con i procuratori non lo posso sapere. Con Giancarlo Romairone abbiamo lavorato assieme a La Spezia, mi ha chiamato per Acquadro e Baldan”.

Sempre più vicino il centravanti Andrea Magrassi. Il suo agente Paolo Tricoli, intervenendo a Radio Touring non ne ha fatto particolare mistero: “Il fine settimana è stato lungo. Era praticamente chiuso il trasferimento al Lecco. Stamattina è stata firmata la risoluzione con il Milan. Nella passata stagione, si è spesso allenato con la prima squadra di mister Allegri. Gli piace legare il gioco ed attaccare la profondità, oltre a calciare da fuori area. La Reggina si è mossa, come altre squadre di C, nel momento in cui Magrassi ha deciso di non firmare col Lecco. Abbiamo parlato e lo rifaremo in queste ore. La Reggina sta dimostrando grande interesse”.

p.f.