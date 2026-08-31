“Ho imparato così tanto da voi, Uomini... Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata” - Gabriel Garcia Marquez
HomeCalabriaReggio Calabria“Luce sui Parchi” chiude a Casignana: cultura, archeologia e musica per raccontare...
CalabriaReggio Calabria

“Luce sui Parchi” chiude a Casignana: cultura, archeologia e musica per raccontare una Calabria oltre il mare

La Calabria non deve soltanto mostrare i propri gioielli. Deve tornare a considerarli capitale. È questa la consegna lasciata ieri sera (domenica 30 agosto), dalla Villa Romana di Casignana alla chiusura di Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare. La cantautrice Tosca dal palco allestito nel sito archeologico, lo ha detto con la sensibilità dell’artista: essere gelosi di ciò che ci appartiene, delle espressioni autentiche e persino più minute delle comunità, può diventare un atto di rinascita. L’assessore regionale Giovanni Calabrese, invece, lo ha tradotto nella strategia turistica regionale avviata dal Presidente Roberto Occhiuto: il patrimonio archeologico non può restare testimonianza immobile di una civiltà antichissima, ma deve diventare una delle ragioni contemporanee per scegliere, conoscere e vivere la Calabria. È, questo, il risultato dell’esperimento promosso dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito di Calabria Straordinaria, e attuato dall’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria, con la Fondazione Calabria Film Commission e la direzione artistica dell’Accademia Senocrito.

L’ASSESSORE AL TURISMO: NON FINISCE UN PROGETTO, INCOMINCIA UN PERCORSO

Oggi non si conclude un progetto: è l’inizio di un percorso. L’assessore regionale al Turismo ha affidato proprio alla giornata finale il messaggio politico più importante della sei giorni. La sperimentazione della Locride ha funzionato: ha portato turisti e cittadini nei siti archeologici, ha intrecciato storia e spettacolo, percorsi culturali e produzioni del territorio ma soprattutto ha dimostrato che esiste una domanda capace di andare oltre la sola dimensione balneare. Da qui la volontà, già manifestata nei giorni precedenti, di proseguire nel 2027 e lavorare perché il modello possa essere riproposto anche in altri grandi giacimenti archeologici della Calabria.

TOSCA: VALORIZZARE IL TERRITORIO SIGNIFICA VALORIZZARE I NOSTRI GIOIELLI

È stata Tosca a chiudere il viaggio, con il conversaconcerto Le feminae si fanno aspettare, in dialogo con Tony Canto, dentro uno dei luoghi più suggestivi della romanità calabrese. Il suo messaggio è andato oltre la performance: difendere le espressioni genuine, artigianali e identitarie significa – ha detto – custodire il più grande capitale che noi abbiamo. E proprio a Casignana l’artista ha scelto di rendere omaggio anche a Otello Profazio, riportando nel presente quella Calabria raccontata attraverso lingua, emigrazione, memoria popolare e appartenenza.

IL PRESIDENTE GRANDE: LA CALABRIA SI RIAPPROPRIA DI UN PRIMATO CULTURALE

Per il presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, l’intuizione di Calabrese è stata aver rimesso al centro un primato troppo spesso sottovalutato: la Calabria come una delle terre più antiche e culturalmente dense del Mediterraneo. Portare artisti contemporanei nei luoghi delle antiche polis, delle agorà, dei teatri e delle ville significa riallacciare un filo: laddove lo spettacolo e la cultura furono esperienza pubblica migliaia di anni fa, nuovi linguaggi tornano oggi a produrre partecipazione. Non una Calabria alternativa al mare o all’enogastronomia, quindi, ma una destinazione più completa perché capace di far pesare anche la profondità della propria storia.

A CASIGNANA, IL MARE COME FILO CONDUTTORE E I MITI PER L’ULTIMO RACCONTO

Prima dello spettacolo, la Villa Romana è stata al centro del talk dedicato al rapporto tra il sito di Casignana, la storia e i miti, condotto da Domenico Gareri. È stata l’ultima declinazione di un metodo seguito per l’intera manifestazione che ha visto il mare come filo conduttore: entrare nei luoghi attraverso la conoscenza prima ancora che attraverso lo spettacolo, restituendo al pubblico il contesto nel quale leggere reperti, architetture, paesaggio e relazioni mediterranee. Alla giornata conclusiva ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio comunale di Casignana Franco Crinò.

CONSOLI: SI PUÒ VIVERE DI PANE E DIVINA COMMEDIA

A preparare idealmente il terreno alla conclusione di Casignana era stata Carmen Consoli. Dopo il monologo di Francesca Ritrovato, la Cantantessa aveva portato all’Arena Epizefiri di Locri Tra Mito e Follia, consegnando al progetto una delle sue sintesi più efficaci: sostenibilità e cultura sono risorse di bellezza, ma anche economiche. Si può vivere di pane e Divina Commedia, aveva detto, riconoscendo a Luce sui Parchi e al progetto sostenuto e promosso da EPMR diretto dal direttore generale Raffaele Greco, la capacità di trattare cultura e ambiente non come ornamento della destinazione, ma come materia produttiva.

PORTARE LA PAROLA NEI LUOGHI RICCHI DI STORIA E FUTURO

È stato il Teatro greco-romano di Portigliola, nel Parco archeologico di Locri Epizefiri, ad accogliere sabato scorso Sebastiano Somma con Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Accompagnato al violoncello dal Maestro Liberato Santarpino e da Federica Sottile, con una scultura del Maestro Angelo Accardi, Somma ha individuato il valore aggiunto dell’operazione nella possibilità di portare la parola dentro siti straordinari e, attraverso il ricordo che gli artisti ne conservano, moltiplicarne la conoscenza anche fuori dalla Calabria.

SEI GIORNI PER ATTRAVERSARE LA LOCRIDE CON LINGUAGGI DIVERSI

La chiusura di Casignana è arrivata al termine di un percorso partito lunedì 24 agosto da Locri Epizefiri, con il primo confronto tra archeologia, Mediterraneo e produzioni identitarie e la grande partecipazione registrata all’Arena per Alessandro Siani. Il 26 è arrivata Loredana Bertè; il 27 l’Antica Kaulon di Monasterace ha incontrato il sound identitario di Fabio Macagnino e Movimento Terra, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria; quindi Carmen Consoli, Sebastiano Somma e Tosca. Sei giornate e registri artistici differenti per dimostrare che i siti possono parlare a pubblici diversi senza perdere la propria identità.

GRECO: I PARCHI MARINI HANNO FATTO DIALOGARE IL MARE CON LA STORIA

Per il Direttore generale EPMR Raffaele Greco, il risultato conferma la funzione che i Parchi Marini stanno assumendo nella costruzione di un’offerta regionale integrata. Il mare, in questa impostazione, non rappresenta il limite geografico del progetto ma il punto dal quale leggere ciò che gli sta intorno: archeologia, borghi, patrimonio naturale, produzioni, sentieri, cultura e comunità. È la stessa impostazione che l’Ente sta portando avanti attraverso Mare Dentro e nel percorso della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, con l’obiettivo di trasformare la protezione delle aree in conoscenza e fruizione qualificata.

GAL TERRE LOCRIDEE, IL GUSTO COME ALTRA PORTA D’ACCESSO AI LUOGHI

A dare valore aggiunto tappa dopo tappa al format che ha abbinato ad ogni appuntamento, visite guidate ed immersive all’interno dei parchi archeologici, momenti di confronto e presentazione di libri, spettacoli, sono state senz’altro le esperienze del gusto proposte dal GAL Terre Locridee, presieduto da Francesco Macrì che, insieme ai produttori, hanno impreziosito il racconto intorno alla geografia agricola e alimentare che circonda i siti, mettendo in relazione costa, entroterra, memoria e comunità.

ACCADEMIA SENOCRITO, LA REGIA ARTISTICA NASCE NELLA LOCRIDE

A dare unitarietà al cartellone è stata l’Accademia Senocrito, con la direzione artistica di Saverio Varacalli, espressione dello stesso territorio che il progetto ha voluto valorizzare. Un elemento sottolineato dallo stesso Calabrese nella giornata conclusiva: costruire una manifestazione regionale affidandone il disegno artistico anche a competenze radicate nella Locride ha permesso di tenere insieme qualità del programma e conoscenza dei luoghi.

Articolo PrecedenteSettembre a Locri Epizefiri: un mese di storie
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Girifalco (CZ), ordinanza di demolizione e possibile incompatibilità: la minoranza chiede nuove verifiche

Parchi marini regionali, Gallo: “Calabria ha deciso di andare avanti”

Porto di Catanzaro, Fiorita: “Al via la gestione del terzo specchio d’acqua con la Catanzaro Servizi: ulteriori 90 posti barca disponibili”

Settembre a Locri Epizefiri: un mese di storie

Jolanda Sabatino nel cuore della cardiologia europea: la calabrese eletta nel Nucleus ESC

Sviluppo Sud Palmi, presentata ufficialmente la squadra: “Uniti, un passo alla volta, per costruire una stagione di soddisfazioni”

Lavoro nero, controlli a Reggio Calabria: sanzionati un’azienda agricola e un bar

“Quando la gente canta Profazio”, musica e memoria a Pellaro: un omaggio al “Mastro Cantaturi”

Rapani: “Il Governo Meloni ha dato stabilità all’Italia, ora priorità a infrastrutture, lavoro e giustizia in Calabria”

Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius arrivano in Calabria: “Din Don Down” fa tappa a Corigliano Rossano e Roccella

Festival delle Migrazioni, ad Acquaformosa cala il sipario sulla XV edizione: “Resistenza e relazione”

“Le curve di San Siro come la ’Ndrangheta”: Iadevaia racconta i retroscena dell’inchiesta Doppia Curva

Lumera torna ad accendersi: a San Costantino Calabro arte, fotografia e memoria

Crotone, nuove regole per scavi e sottosuolo pubblico: la Giunta approva il nuovo regolamento

AGAPE – Le sfumature dell’Amore: torna a Reggio Calabria il festival dedicato alla grecità di Calabria

Musica, cultura e realtà virtuale: grande successo per il 14° International Campus Festival di Acri

“Un inferno silenzioso. La violenza di genere”: a Melito Porto Salvo la presentazione del libro di Rosanna Certo

Spilinga conquista i giovani italo-americani: “Un’esperienza magnifica”

“Dalle Mura al Cielo”, il Premio Musica al produttore discografico calabrese Gianni Testa

Grande Lirica a Reggio Calabria: “Il Barbiere di Siviglia” in scena a Pellaro per Reggio Fest 2026 Cultura Diffusa

Grande successo per la 28ª Sagra agli Arnedos: Motta di Rovito celebra la tradizione con “Le spose vestite di nero”

Il presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì a Rai Radio 1: «La biodiversità è il patrimonio su cui costruire il futuro della Calabria»

Dalla Calabria una piattaforma di housing per gli studenti: il progetto ha vinto la terza edizione della summer school “L’orodicalabria”

Guardavalle (CZ) capitale della bellezza: arriva l’edizione 2026 di Miss Reginetta d’Italia

Scontro politico a Lamezia, Cariglino (Azione): “Una città presa in ostaggio dalle passioni tristi”

Siderno, dal 3 all’8 settembre i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo

Caso medici cubani in Calabria, De Cicco: “Solo 1.200 euro su 4.000 finiscono ai professionisti, fare luce su intermediari e contratti”

Clima, Zabatta da Villa San Giovanni: “Il Governo ignora l’emergenza e punta su opere faraoniche come il Ponte”

“Laudomia Festival 2026″: a Cosenza tre giorni di libri, musica e parole nel segno dell'”insilienza”

A-46, CNDDU: “Docenti fuori sede e cattedre che scompaiono: il paradosso di un Mezzogiorno che chiede ai suoi cittadini di tornare, mentre la scuola...

Rosarno, scoperta piantagione con oltre mille piante di marijuana: tre arresti

TPL e PRT, Filomena Greco (Casa Riformista-Italia Viva): “Agosto, tempo di vacanze e di riforme da approvare in fretta. Il Consorzio di bonifica docet”

Tennis universitario, il CRUC Unical si conferma Campione d’Italia ANCIU con uno storico en plein

Poste Italiane: in provincia di Reggio Calabria da domani in pagamento le pensioni di settembre

Scuole e caldo estremo, Fillea Cgil Calabria: “Serve un piano regionale per edifici sicuri e climatizzati”

Reggio Calabria, Odeon: cinque tappe verso il Natale con il “Sentiero incantato”

Bonelli da Villa San Giovanni attacca il Governo: “Sul clima non fa nulla e ostacola le rinnovabili”

Cinghiali, Belsito: “La Regione intervenga nelle aree protette. La filiera delle carni può trasformare l’emergenza in opportunità”

Nuova ricerca PMI italiane ed e-commerce: il 68% si espande sui mercati internazionali. Il caso dell’azienda calabrese SD Calabria

Al via la VII edizione di “A Palazzo con lo Scrittore”: storia, letteratura, filosofia e musica nelle dimore storiche calabresi

Carenza idrica a Donnici e nelle altre frazioni, il sindaco Caruso tranquillizza i residenti: “Individuata la rottura sull’adduttrice dello Zumpo. In corso i lavori...

Magna Graecia Summer School, straordinario successo a Catona per la VI edizione della scuola politica di Forza Italia Giovani

Malika Ayane torna con “Cicale”: nuovo album e tappa a Catanzaro il 14 novembre

Magna Graecia Experience: si è chiusa con Alessandro Rossellini e Ricky Tognazzi la special edition a Soverato

Bonelli a Villa San Giovanni: “I fondi del Ponte vadano alla sicurezza di Calabria e Sicilia”

Il prossimo 2 settembre nella Sala De Cardona della BCC Mediocrati a Rende la presentazione dell’opera dell’artista Lorenza Liguori

Carlo Recalcati torna a Reggio Calabria per la proiezione del film sulla sua vita

Premio giornalistico “Tonio Licordari”: a dieci anni dalla scomparsa, Reggio Calabria ricorda una grande firma del giornalismo

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia: successo per due interventi complessi grazie alle equipe multidisciplinari del GOM

“FisarmoJerax 2026”: dal 2 al 6 settembre Gerace sarà capitale della fisarmonica

Un viaggio tra cultura, memoria e territorio: il percorso dell’associazione culturale “Sensazioni Emergenti”

#ioleggoperché apre anche agli asili nido: iscrizioni dal 1° settembre, attenzione speciale alla Calabria

“Zaino sospeso”, un progetto del Lions Club Reggio Calabria Host per sostenere l’istruzione degli alunni in condizioni economiche fragili attraverso la fornitura di beni...

Lotta al virus “West Nile” a Catanzaro, al via gli interventi del nuovo ciclo di disinfestazione. Si parte dalle Zona Sud: l’elenco delle vie...

A Siderno la presentazione del libro “La Leggenda degli Zingari”, con Cloris Brosca

A Crotone il ricordo di Umberto Zanotti Bianco

Dierre Basketball, Jovan Miljianic lancia la sfida: “Sono rimasto qui per vincere”

Petilia Policastro. Marea umana alla Festa della Sacra Spina, che unisce fede e tradizioni popolari

Dal 2 al 5 settembre l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospita il 121° congresso della Società Botanica Italiana

“I Templari tra mito e storia”: domani incontro a Reggio Calabria

Occhiuto: “Rincorrere Vannacci sarebbe un errore”

Primo test stagionale: buone indicazioni per la Viola a Ruvo

Circa 91 kg di prodotti ittici non tracciati: sanzionato ristorante della Locride

Esplosione al B&B di Mileto, il SIM Carabinieri di Vibo Valentia: “Conseguenze ancora più tragiche se non fossero intervenuti i due colleghi liberi dal...

Pontili, Capellupo: “L’ennesima profezia apocalittica di Riccio. Qualcuno lo fermi, prima che la propaganda continui a danneggiare la città”

Rumori Mediterranei entra nel vivo: i Sunbörn e Karima protagonisti della seconda serata del Roccella Jazz Festival

Stasera le borse di studio della summer school de L’orodicalabria

Sara Genova è Miss Calabria 2026: a Trebisacce la finalissima che incorona la nuova regina della bellezza calabrese

Festival delle Migrazioni 2026: a San Basile il confronto su immigrazione, asilo e CPR

Cosenza, Cimino: “Un ospedale veterinario sociale per chi non può permettersi le cure”

Città gremita per la Notte Bianca di Palmi

Reggio accoglie Il Settembre di Demetra

Gleb Batalskyi, la nuova ala ucraina della Dierre Reggio Calabria: “Gruppo giovane e voglia di vincere. Qui un legame speciale con la mia terra”

Pentedattilo, galleria d’arte a cielo aperto: inaugurati i murales di “Tra le mani di pietra”

Taurianova: U ‘Mbitu accende la festa della Madonna della Montagna tra tradizione, fede, musica e prevenzione

Gioia Tauro, Giusi Princi: “Contro ogni intimidazione, la legalità si difende nelle istituzioni e si costruisce a scuola”

Il “Km della Moda più Bello d’Italia” accende l’Arena dello Stretto

Giornata dei Balneari: il 30 agosto anche in Calabria la commemorazione nazionale in memoria di Fabrizio Valente

Al Parco Scolacium l’omaggio a San Francesco d’Assisi “Nacque al mondo un sole – XI Canto”

Stasera a Torre Marrana “Le mille bolle blu” chiude CAT – Capo Arte Teatro Festival

Caro energia, Confesercenti: “Per le imprese calabresi l’impatto è ancora più pesante. Servono misure straordinarie”

Furgiuele: “Scopelliti contattato da Futuro Nazionale? Non ci risulta. Le sue valutazioni non ci interessano”

La delegazione dell’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria ha incontrato le Missionarie della Carità a Roma

Reggina, tocco di classe a centrocampo: Lotito vuole Sbrissa

Il Kerasion premia Praderio, Nicòtina e Tigani. Ai meriti letterari lo scrittore sanpietrese Pierluigi Rotella

La Sesta Commissione Consiliare del Comune in visita alla Camera di Commercio di Reggio Calabria

Domenica 6 settembre in Cattedrale a Reggio Calabria la presentazione del restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco

“L’Europa può crescere senza le periferie?”: Il 4 settembre l’asse Tridico-Conte guida da Cerisano la battaglia per il riscatto del Mezzogiorno

Sempre più stretto il connubio Sila-Lamezia per la valorizzazione culturale e artistica di Villaggio Mancuso

Minacce alla sindaca di Gioia Tauro, Tridico: “Chi intimidisce la famiglia è un vigliacco. Simona Scarcella non è sola”

Tiriolo, il Parco Archeologico di Gianmartino riapre ancora: visite prorogate fino al 5 settembre, dopo il grande successo della riapertura temporanea

L’1 settembre a Marcellinara la presentazione di “Il mare d’inverno”, con focus sui crimini ambientali

Premio Kerasion: tre volumi Libritalia tra i finalisti

44 ma edizione Sagra della Patata di Parenti

Festival delle Migrazioni, quinta tappa a San Benedetto Ullano: accoglienza, mobilità europea e libertà accademica al centro del confronto

Christian Melito, il giovane pivot della Cadi Antincendi Futura: “Sogniamo il massimo”

Magna Graecia Experience, a Soverato weekend finale nel segno dei grandi maestri del cinema italiano

Medea “madre assassina” che parla della contemporaneità in scena alla Villa romana di Casignana

“REstate al Museo 2026”: al via a Tiriolo la nuova edizione del Centro Estivo educativo curato dalla cooperativa Scherìa

Reggina vs Digiesse Praiatortora in chiaro su Videotouring canale 87

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook