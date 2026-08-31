Porto di Catanzaro, Fiorita: “Al via la gestione del terzo specchio d’acqua con la Catanzaro Servizi: ulteriori 90 posti barca disponibili”

«Prende ufficialmente il via da oggi la gestione del terzo specchio d’acqua all’interno del porto di Catanzaro, affidata alla nostra società in house Catanzaro Servizi. Con questa attivazione mettiamo a disposizione della comunità nautica e dei diportisti 90 posti barca, portando a compimento un tassello strategico nell’opera di potenziamento e valorizzazione dell’infrastruttura del quartiere marinaro.

Quando ci siamo insediati il porto era un’infrastruttura abbandonata a sé stessa e senza barche. Abbiamo dovuto superare tante difficoltà, alcune prevedibili, altre sorte in corso d’opera. Oggi le barche presenti sono 310, alle quali si aggiungono le 90 imbarcazioni che saranno ospitate nei pontili gestiti da Catanzaro Servizi.

Questo traguardo non è un episodio isolato, ma si inserisce in una visione sistemica e in un pacchetto di interventi concreti che hanno interessato l’intera area portuale: dall’illuminazione del lungomare, all’aggiudicazione delle aree di alaggio, varo e rimessaggio, fino all’utilizzo dell’area che ha ospitato i grandi eventi musicali.

L’avvio operativo delle postazioni di ormeggio rappresenta un passaggio dal profondo valore strategico per il futuro dell’azienda. Questo affidamento rientra a pieno titolo tra i pilastri fondamentali del percorso di composizione negoziata della crisi che la Catanzaro Servizi sta portando avanti sotto la supervisione del Tribunale di Catanzaro. È proprio l’attivazione concreta dei nuovi servizi produttivi e la capacità di generare nuovo valore aziendale che garantisce la sostenibilità del Piano Industriale e la salvaguardia della continuità operativa e dei livelli occupazionali.