“Calabria di Sparring – Io”, a Catanzaro l’evento organizzato dall’Invictus Boxing Club

La prima volta non si scorda mai. Ed è stato così per tutti gli atleti che domenica hanno partecipato al primo evento in “Calabria di Sparring – Io” organizzato dall’Invictus Boxing Club a Catanzaro. Il pugilato è uno degli sport più antichi del mondo, ma sempre in grado di rinnovarsi e approcciarsi ai giovanissimi con nuove dimensioni come quella dello Sparring Io, che è un primo approccio alla boxe con un contatto “touch”, leggero.

Tre le società che hanno partecipato all’evento con le loro promesse del pugilato calabrese: l’Invictus Boxing Club, padrone di casa, la Gallo Fight Gym con i ragazzi di Antonio Gualtieri e il team Oliveto di Vincenzo Oliveto, responsabile regionale del settore giovanile Fpi Calabria. Due le categorie in gara: i “canguri” tra i 10 e gli 11 anni che si sono sfidati su un match di 2 round da 1 minuti; e gli “allievi” tra i 12 e i 13 anni con un match di 3 round da un minuto. Tre le coppie per ogni categoria per un totale di 6 incontri dove i ragazzi hanno dato un meraviglioso spettacolo di quello che questo sport regala: grinta, passione, voglia di mettersi in gioco, rispetto per l’avversario e sana competizione.

“Siamo emozionati e soddisfatti – hanno dichiarato i dirigenti dell’Invictus – di aver lavorato tanto per organizzato questa memorabile giornata di sport. Vogliamo ringraziare i giudici di gara L’Avena Fedele,L’Avena Tania, Serino Amaele, Alfano Raffaele e Fiore Manuel sempre attenti e scrupolosi per la salvaguardia della salute dei nostri ragazzini. Un ringraziamento speciale anche al nostro segretario regionale Fpi per la Calabria, Luca De Sanzo, che ci ha omaggiato della sua cara presenza. Speriamo che queste giornate possano essere sempre più frequenti. I numeri della boxe calabrese sono in crescita e questi eventi servono anche per avvicinare i giovanissimi al pugilato, alla vita in palestra dove si creano gruppi fantastici e atleti straordinari”.