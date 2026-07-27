“Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza, non merita né la libertà né la sicurezza” - Benjamin Franklin
HomePrimo PianoIncendio nella notte a nel quartiere Sant'Antonio a Reggio Calabria. Condominio evacuato
Primo Piano

Incendio nella notte a nel quartiere Sant’Antonio a Reggio Calabria. Condominio evacuato

Un incendio sviluppatosi nella notte ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in un complesso residenziale del quartiere Sant’Antonio, a Reggio Calabria. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un rogo è divampato all’interno dell’autorimessa condominiale.

Le fiamme hanno completamente distrutto un’automobile e due motocicli parcheggiati nel garage. Il rogo ha inoltre prodotto una grande quantità di fumo, alimentata dalla combustione delle componenti plastiche dei mezzi, che in breve tempo si è diffusa lungo il vano scala dello stabile, raggiungendo le aree comuni e mettendo a rischio gli appartamenti.

L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l’incendio, evitando che coinvolgesse gli altri veicoli presenti nell’autorimessa e scongiurando danni alla struttura dell’edificio.

Per motivi di sicurezza è stato disposto lo sgombero temporaneo dell’immobile: le dieci famiglie che vi abitano sono state fatte uscire in via precauzionale e hanno atteso all’esterno il completamento delle operazioni. Nessuna persona è rimasta ferita né ha riportato conseguenze dovute all’inalazione del fumo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza. Una volta concluse le attività di spegnimento e di messa in sicurezza, i residenti hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni. Restano da chiarire le cause all’origine dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti.

Articolo PrecedenteCanapa indiana lungo il fiume Corace: sequestrate due piantagioni dal valore di 200mila euro
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Ylberi 2026: al via la 6ª edizione del progetto di arte pubblica di Santa Sofia d’Epiro

“Mare Dentro” parte da Crotone: Mavisu ambasciatrice di inclusione, sostenibilità e Calabria Straordinaria

Nella Sibaritide torna Vinitaly & The City Follow Up: il grano protagonista tra archeologia, vino e cucina

Marisa Manzini sul podio del Premio IusArteLibri 2026 con il romanzo “Il Coraggio di Rosa”

Polizia di Stato: controlli amministrativi interforze tra Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara Calabra

Successo per la prima edizione di “Passi nelle Contrade”: ad Arasì una passeggiata tra storia, natura e memoria

A Reggio Calabria un incontro sulle nuove prospettive della cosmoeconomia

Bollette dell’acqua, l’Unione Nazionale Consumatori diffida il Comune di Caulonia sulla prescrizione biennale

Reggio, il Chorus Christi dona 14mila euro per il nuovo laboratorio dedicato alle persone con autismo

L’appello di Polistena Futura per salvaguardare il reparto di Ortopedia dell’ospedale cittadino: “Serve un intervento immediato”

Reggio, il Gallico Paddle Fest porta in mare la passione per il SUP

CIOF 3X3, a Gizzeria Lido tre giorni di basket, mare e comunità

Reggina, si attende la risposta di Patierno. Ecco il primo mini-elenco di convocati

Verso il centenario della nascita del senatore Murmura

Il Peperoncino Jazz Festival riparte dallo Ionio Cosentino: gli appuntamenti

“Danzando tra i colori”, gli artisti raccontano l’anima di Palmi: Ercole Fortebraccio vince la seconda edizione dell’estemporanea di pittura

Pro Loco di Cropani, l’estate 2026 all’insegna di musica, tradizione, e poi… “Arte in Movimento”

Orrico (M5S): “Morte Bessioud vicenda dolorosa che merita chiarezza”

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Città di Parghelia 2026

Festival delle Comunità a Bagaladi: una notte di incontri tra culture, musica e sapori

Grande partecipazione a Vibo Marina per la prima giornata di “Al Sole… in Salute”

Reggina, confermato il raduno al Sant’Agata per lunedì 27 luglio

Road to Pride, confronto sulla Palestina al Parco Gaslini: il percorso verso l’8 agosto prosegue con nuovi appuntamenti

“Wellness Theater” quando il palcoscenico diventa uno spazio di cura, inclusione e rinascita

Confartigianato: economia calabrese in crescita, ma inflazione e caro credito frenano le imprese

Reggina, ufficiale: il primo allenatore dell’era Lotito è Marco Marchionni

Protezione civile Cassano All’Ionio, operativa a Doria anche la colonna mobile del Veneto: uomini e mezzi a supporto della lotta agli incendi boschivi

Presentato l’11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova

A Terranova Sappo Minulio la scalinata si trasforma in passerella d’eleganza

Calabria Movie Film Festival: parte domani la VII edizione. Massimiliano Caiazzo protagonista della giornata inaugurale

Grande partecipazione a Sellia Marina per “One Party – Tutte le feste dell’anno in una notte”

La Cattolica riapre: un tesoro di storia e spiritualità torna a vivere

Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e Sara hanno detto “sì”

Il programma degli eventi di “(R)Estate con le Fate”, all’Antico Mulino delle Fate

La donna che ride di ConimieiOcchi al CICO Fest di Filadelfia

Grande successo per il 2° Torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe”: sport della mente, aggregazione e valorizzazione del territorio

Sicurezza in mare e prevenzione: a Falerna la grande esercitazione sulla spiaggia libera Bandiera Blu

Fondi Inail per la sanità. Palaia: “Ancora niente di certo e sulle prospettive per Catanzaro, solo tanta arroganza politica e tanta spregiudicatezza”

Ambiente Mare Italia aderisce alla campagna “Rifiuto l’inciviltà” promossa da Cirò Marina

Grande successo a Castrovillari per l’apertura di Fiore in Folk: Ars Cantus Mensurabilis incanta il pubblico con un viaggio nella grande polifonia europea

Insediamento di S.E. Mons. Cesare Di Pietro alla Diocesi di Locri-Gerace: il messaggio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nicotinamide mononucleotide: benefici e uso consapevole

Can Yaman ha inaugurato la ventitreesima edizione a Soverato del Magna Graecia Film Festival

“𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 – 𝐁𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔”: premiati 9 tra i migliori studenti di Gioia Tauro nella seconda edizione dell’iniziativa

Leonardo Marini in maglia neroarancio anche nella stagione 2026/27

Il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria promuove l’incontro “I Calabresi e la Guerra delle Fiandre”

Reggina, ufficiale: Giancarlo Romairone inizia il proprio percorso come direttore sportivo

Elezione in Città Metropolitana: festa a San Roberto per il sindaco Roberto Vizzari

Chiesa gremita e commozione a Zungri per l’ultimo saluto ad Alessio Pio

Sanità, Brutto (FdI): “Un miliardo di euro per la Calabria. È il più grande finanziamento ottenuto da una Regione: una svolta storica per i...

Domani a Capo Colonna in scena l’Orchestra Filarmonica della Calabria con ospite Dave Schroeder

Il duo Tortora-De Paola alla guida della ASD Città di Corigliano-Rossano

“L’Arte dei Volumi” conquista il pubblico di Polistena: oltre cento visitatori e un’ondata di emozioni per la mostra di Silvana Surace

Il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Sulle politiche culturali la Regione ha fallito”

Da Sandokan al cinema internazionale: all’Iconic Film Fest la Calabria si conferma terra di grandi set

Giovanni Segreti Bruno protagonista dell’apertura del concerto di Enzo Avitabile al Festival delle Invasioni di Cosenza

Gioia Tauro danza con il cuore: “Ritiro in Danza”, il sogno di due fratelli gioiesi diventa orgoglio della città

Festival delle Invasioni: anche Giuliano Palma entra nel cuore dei cosentini. Ottima la sua performance in Piazza XV Marzo. E lunedì 27 luglio arriva...

Autonomia differenziata, Rapani: “Basta mistificazioni. In Senato non è stata approvata alcuna autonomia. Si smetta di ingannare i cittadini”

Cosenza, il 29 luglio il congresso cittadino di Avanti PSI: “Battere le destre”

Cassano All’Ionio (Cs), Guerrieri: “Serve cambio di rotta su partecipazione ai bandi”

Tributi, da lunedì 27 luglio riapre al pubblico lo sportello temporaneo a Palazzo dei Bruzi

Cosenza, il sindaco Caruso allo spettacolo “Picchì e Però (Non ho smesso di sentire)”: “Un’opera di straordinaria intensità che educa all’inclusione

Gioia Tauro (RC), consegnato il Premio Civico Nazionale “Stesicoro”

Morte Alessio Pio, oggi i funerali: lutto cittadino a Zungri

FP CGIL, CGIL e SPI CGIL incontrano la stampa: al centro LEA, liste d’attesa, sanità territoriale e carenza di personale

Cadi Antincendi Futura, Paolo Parisi rinnova: il portiere reggino vestirà il gialloblù per la sesta stagione

Soverato (Cz), all’Istituto Don Bosco nasce la prima scuola primaria Montessori del territorio

La Scuola di Musica “F. Cilea” (Dipartimento Musica dell’Accademia delle Arti) protagonista dell’alta formazione musicale internazionale: successo per la sinergia tra Calabria e Lazio.

La Scuola di Musica “F. Cilea” protagonista dell’alta formazione musicale internazionale: successo per la sinergia tra Calabria e Lazio

Cadi Antincendi Futura, Paolo Parisi rinnova: il portiere reggino vestirà il gialloblù per la sesta stagione

ATERP nel mirino del Codacons: “Cartelle su crediti prescritti, a pagare sono i più deboli”

ExpoFata 2026, a ottobre la quarta edizione: agricoltura, turismo e ambiente al centro della vetrina della Calabria

Tropea (VV), l’opposizione chiede l’annullamento del progetto da 55 mila euro sulla comunicazione istituzionale

Lo chef calabrese Paolo Dodaro conquista la Cina: successo al festival gastronomico nel Qinghai

Palazzetto di Casali, Covelli replica a Mancini: “Solo polemiche, i lavori partiranno”

Reggio, Don Milani al fianco dell’Admo Pro Pellaro: rinnovata la collaborazione tra sport e sociale

Reggio, Parco Lineare Sud: tornano in funzione fontanelle e docce

Sanità, Wanda Ferro: “Un miliardo di euro in più per gli ospedali calabresi, la metà per Catanzaro. Ora si decida quale intervento realizzare”

Noleggio sociale a lungo termine: il plauso dell’Automobile Club Reggio Calabria

Angelo Marra è il nuovo presidente di Fondimpresa Calabria

Il Magna Graecia Film Festival entra nel vivo: ospiti Valeria Golino e Marco D’Amore

Il Pollino devastato dalle fiamme: l’Associazione “G. Angeloni” lancia un appello alla responsabilità collettiva

I sogni dei giovani calabresi al Giffoni Film Festival con il docufilm “Calabria in Sviluppo”

AmCal, la Uil Calabria chiede di essere ascoltata in commissione prima del voto

Inchiesta Uil Crotone, l’ex segretario: “La nostra gestione fu corretta”

Genere & Fedi, al Foyer di Catanzaro un confronto di alto profilo tra religioni, identità e diritti

Reggio Calabria, grave incidente sull’A2: bambino trasportato d’urgenza in ospedale dai Carabinieri

La polenta tra memoria e identità: a Guardia Piemontese il viaggio nella tradizione calabrese con la Società Dante Alighieri

Stato-Regioni: un miliardo di euro in più per gli ospedali calabresi, la metà a Catanzaro. Occhiuto: “Finanziamento più alto tra le Regioni”

SS 106, Baldino (M5S) a Minasi: “Le istituzioni non sono casa vostra”

“Lamezia Respira”: al via un percorso condiviso per l’ambiente

Mesoraca (Kr), appello del CNDDU alla Provincia: “Mettere in sicurezza l’area esterna del liceo Satriani prima dell’inizio dell’anno scolastico”

Il poeta reggino Luciano Tribisonda conquista il Premio Letterario “Città di Livorno”. Giusi Princi: “La Calabria esprime talento e cultura capaci di affermarsi nel...

Visio Mentis torna a Tropea: una mostra internazionale che mette al centro lo sguardo

L’Ambasciatore di Grecia in Italia Eleni Sourani in visita ufficiale nell’Area Grecanica e a Reggio Calabria

Morte di Alessio Pio, nuovo ricovero precauzionale per un bambino dell’asilo di Tropea

Polistena (RC), l’opposizione attacca la maggioranza: “Consiglio comunale senza confronto, serve una svolta”

Incendi nelle campagne, Coldiretti Calabria: “Quando brucia un’azienda agricola si perde un pezzo di storia del territorio”

Reggio Calabria, Futuro Nazionale rilancia il progetto dei porti turistici: “Lo Stretto diventi capitale del Mediterraneo”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook