Incendio nella notte a nel quartiere Sant’Antonio a Reggio Calabria. Condominio evacuato

Un incendio sviluppatosi nella notte ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in un complesso residenziale del quartiere Sant’Antonio, a Reggio Calabria. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un rogo è divampato all’interno dell’autorimessa condominiale.

Le fiamme hanno completamente distrutto un’automobile e due motocicli parcheggiati nel garage. Il rogo ha inoltre prodotto una grande quantità di fumo, alimentata dalla combustione delle componenti plastiche dei mezzi, che in breve tempo si è diffusa lungo il vano scala dello stabile, raggiungendo le aree comuni e mettendo a rischio gli appartamenti.

L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente l’incendio, evitando che coinvolgesse gli altri veicoli presenti nell’autorimessa e scongiurando danni alla struttura dell’edificio.

Per motivi di sicurezza è stato disposto lo sgombero temporaneo dell’immobile: le dieci famiglie che vi abitano sono state fatte uscire in via precauzionale e hanno atteso all’esterno il completamento delle operazioni. Nessuna persona è rimasta ferita né ha riportato conseguenze dovute all’inalazione del fumo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza. Una volta concluse le attività di spegnimento e di messa in sicurezza, i residenti hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni. Restano da chiarire le cause all’origine dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti.