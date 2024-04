Sergio Mattarella in Calabria, Occhiuto: “La presenza del Presidente della Repubblica racconta una Regione che ha le carte in regola per essere protagonista”

“Sono molto felice del fatto che il presidente della Repubblica negli ultimi anni sia venuto in Calabria per raccontare, con la sua presenza, al Paese che c’è una Calabria diversa. Ricordo che è venuto subito dopo la tragedia di Cutro a verificare quanto alto fosse il livello di solidarietà e di umanità dei calabresi. Oggi è qui in un’azienda che è un autentica eccellenza, non solo per la Calabria ma per l’intero Paese grazie agli sforzi imprenditoriali di Gloria Tenuta, ma della famiglia Tenuta, che si è saputa aprire anche ad investimenti da parte di imprenditori che calabresi non sono, a dimostrazione del fatto che in Calabria si può fare impresa e che la Calabria ha delle eccellenze, che devono essere certo sostenute dalla Regione dai governi nazionali. La presenza del capo dello Stato è molto importante perché serve a dimostrare che questa regione è una regione che ha le risorse per essere protagonista anche nell’economia del paese”. A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Mongrassano dove è atteso l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che visiterà due aziende del comparto agroalimentare del cosentino.