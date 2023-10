Al Conservatorio di Vibo Valentia la giornata di studi “L’universo sonoro di György Ligeti”

In occasione del centenario della nascita di György Ligeti, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia dedica una Giornata di Studi alla straordinaria musica del compositore ungherese, naturalizzato austriaco, che ha segnato in modo decisivo il Novecento musicale, e noto al grande pubblico per i suoi brani che caratterizzano in modo rilevante i film di Stanley Kubrick come “2001 Odissea nello spazio”, “Shining” e “EyesWideShut”.

L’evento, dal titolo “L’universo sonoro di György Ligeti”, ideato e progettato dal Dipartimento di Teoria e Analisi – Composizione e Direzione del Conservatorio “F. Torrefranca” e, più in particolare, dal Comitato Scientifico formato dai Professori Domenico Giannetta, Luigi Mogrovejo e Vittorino Naso, avrà luogo domani, 11 Ottobre, presso la Sala Concerti del Conservatorio – sede Ex Collegio dei Gesuiti.

La prima sessione della Giornata di Studi, presieduta dal M° Domenico Giannetta, avrà luogo durante la mattina, a partire dalle ore 10:30, e vedrà susseguirsi i seguenti interventi:

Maria D ‘Agostino: “Unione di costruzione e poetica: gli Studi per pianoforte di György Ligeti”,

Michele Arena: “Fenomenologia sonora nella geometria ritmica di Ligeti: analisi e orchestrazione di “Fém””

Luigi Mogrovejo: “Le Grand Macabre: «L’opera della mia vita»”

La seconda sessione, presieduta da M° Luigi Mogrovejo, che avrà luogo a partire dalle ore 15:00, si aprirà con l’intervento di Antonio Ferrara dal titolo “Kubrick docet: la musica di Ligeti al cinema”, al quale avrà seguito il Laboratorio di Interactive listening coordinato dal M° Ferruccio Messinese e la presentazione del volume “Quaderni di analisi – II: Studi su Iannis Xenakis”. Atti della Giornata di studi: «Iannis Xenakis (1922-2001): compositore, architetto e visionario» – Vibo Valentia, 21 ottobre 2022.

A concludere la Giornata di Studi gli interventi di:

Luigi Sassone: “Tradizione, ricerca e idiomi compositivi nei quartetti per archi di Ligeti”

Salvatore Mirenda: “Da Beethoven a Ligeti: elaborazione motivica, melodia occultata e tecnica dell’unisono imperfetto”

Domenico Giannetta: “Come un meccanismo di precisione: il ruolo del ritmo nella musica di Ligeti”

Nel corso dell’evento sarà possibile prendere parte all’esibizione di docenti e studenti del Conservatorio che, per l’occasione, eseguiranno brani selezionati di György Ligeti.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta a tutti gli interessati senza bisogno di iscrizione.

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare la sezione eventi del sito istituzionale del Conservatorio “Fausto Torrefranca”.