Gianni Morandi fa divertire il pubblico di Le Castella (KR), si intrattiene con il Sindaco e riceve un riconoscimento da Michele Affidato

“Fatti mandare dalla mamma”, “c’era un ragazzo”, “uno su mille” fino agli ultimi successi chiudendo con “Banane e Lamponi”: lo spettacolo di Gianni Morandi a Le Castella è stato un grande successo e i duemila presenti hanno cantato e ballato per più due ore. Un pubblico vario con una nutrita presenza anche di giovanissimi, d’altronde l’eterno ragazzo da oltre 50 anni riesce a trascinare sempre i più giovani con musica innovativa e coinvolgente.

Prima dell’evento musicale Gianni Morandi si è intrattenuto con il Sindaco Maria Grazia Vittimberga dimostrando, come noto, di essere personaggio alla mano e molto cordiale. Nel frattempo lo stesso artista ha scattato foto con alcuni fan e, successivamente, ha ricevuto anche l’amico di vecchia data Michele Affidato.

Il maestro orafo ha voluto donare a Morandi, che già in passato ha ricevuto molti riconoscimenti firmati Affidato, la colonna d’oro “per l’impegno e la passione e la sua musica, che ha ispirato e continua ancora oggi ad ispirare intere generazioni”, ha affermato lo stesso Orafo. Felice della serata anche il Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “Gianni è stato e continua ad essere un’icona della musica italiana per tutti noi, siamo davvero felici di essere riusciti a portarlo qui, non era facile e per questo ringraziamo anche l’agenzia di Gianluigi Fabiano”.

“Fino ad oggi – continua il Sindaco – il Ti Porto a Le Castella sta dando grandi risultati coinvolgendo persone di tutte le fasce di età, un percorso, questo dei grandi eventi, iniziato due anni fa con l’obiettivo di crescere sempre di più e diventare punto di riferimento in Calabria per i grandi artisti. Quest’anno abbiamo coinvolto anche Capo Rizzuto con alcuni grandi eventi come Enzo Salvi, Uccio De Santis, Valentina Persia e Fiordaliso”.

“Stasera – conclude il primo cittadino – ci aspetta un altro straordinario show dedicato a tutti con la musica dei Teenage a Dream e domani la chiusura con lo spettacolo del grande attore Maurizio Casagrande”.