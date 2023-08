“Teenage a Dream Party”: stasera si balla all’Arena del Mare di Le Castella

Dopo i grandi successi con Sfera Ebbasta, Rocco Hunt e Gianni Morandi, questa sera si continua a ballare nell’area del mare di Le Castella con la musica dei Teenage a Dream Party. L’evento boom del 2023 con circa 50 mila biglietti venduti durante gli eventi invernali arriva finalmente in Calabria. Un successo su scala nazionale che sta continuando anche in questa estate con diversi sold out registrati nelle varie tappe e anche a Isola Capo Rizzuto la previsione di presenze è elevata con almeno 4000 partecipanti.

Si tratta una festa anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni coinvolgono gli adolescenti, tra i protagonisti sul palco anche diversi personaggi protagonisti di alcune serie di successo, su tutte Brenda Asnicar, popstar argentina da quasi un milione e mezzo di follower, famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Antonella Bernardi (principale antagonista) nel celebre film “Il Mondo di Patty”.

Teenage Dream è virale sui social con oltre 50 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 100mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi, anche a Le Castella si prospetta il sold out.