Il secondo posto al “CantaScandale” (KR) se lo aggiudica la catanzarese Anna La Croce

Si è svolta giorno 13 Agosto presso piazza Condoleo (KR) la 40° edizione del festival “CantaScandale” festival che nasce nel lontano 1972 e da allora, è diventato meta di partecipanti provenienti da tutto il territorio Regionale, inoltre risulta essere il terzo concorso canoro più longevo d’Italia dopo Sanremo e Castrocaro, un traguardo che premia la costanza di quanti hanno creduto e continuano a credere in questo storico progetto! Con oggi a capo il patron “Giovanni Carvelli”.

Fra i partecipanti una ragazza Catanzarese Anna La Croce , che ha conquistato il secondo posto della categoria emergenti con il suo inedito “La Scia Del Tempo”.

Come si legge in una nota stampa, l’artista si è detta felice perché in questo stesso evento nel 2013 applaudiva suo fratello Keven La Croce in arte kobra mc che su questo palco veniva premiato anche lui col 2°posto.

La serata si è svolta alla partecipazione di un numerosissimo pubblico e alla presenza di una serie di giurati professionisti.

L’artista Anna La Croce, emozionata per il traguardo raggiunto ha comunicato di aver da pochissimo firmato il suo primo contratto discografico con la casa discografica “Joseba” di Roma, e ha invitato tutti i presenti a seguirla per far aumentare i suoi 15 Mila follower con l’auspicio di poter raggiungere con il dovuto lavoro il suo prossimo obbiettivo ovvero di partecipare alla trasmissione televisiva “Amici” di Maria de Filippi.