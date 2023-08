ASD Magna Graecia, in arrivo il primo raduno “Tradizioni, ruote e motori”

La passione per i motori si miscela a quella per il territorio, in un’ allegra ed intensa manifestazione che vuole essere un momento di sana convivialità con tanta musica dal vivo, del buon cibo locale, vari momenti di intrattenimento e con l’esposizione di auto sportive, da corsa e fuoristrada, che fanno sempre breccia nel cuore del grande pubblico. Non mancheranno all’appello anche le mitiche Vespa con tanto di esibizione di abilità alla guida e le simpatiche Fiat 500, la cui popolarità non conosce tramonti.

Alle 18.00 raduno delle bici d’epoca e moderne per far rivivere vecchi e nuovi miti, aperto a tutti coloro che hanno questa passione. Apertura anche dei cancelli per l’ingresso dei mezzi iscritti al raduno. Dalle 18.30 in avanti spazio al Vespa Club di Motta San Giovanni, agli stand con vari prodotti tipici, i punti ristoro ed i cocktail, alla musica live ed all’esposizione di decine di bellissimi mezzi a due e quattro ruote. Caratteristico anche il raduno di suonatori di tarantella, che si ritroveranno in ricordo dello scomparso Fausto Tripodi, per il quale alle 19.00 verrà svolta una messa presso la Chiesa del SS. Salvatore. Ad organizzare e coordinare il tutto è l’ASD Magna Grecia, sempre di più attiva nella vita quotidiana della comunità locale e limitrofa. Non solo ciclismo, con l’ormai consolidato “Gimkana in Tour 2023″ per i più piccoli (percorsi itineranti per bambini e ragazzi fino a 14 anni), le escursioni e le gare in bici per i più grandi (storico il VII° Trofeo Prastarà che si svolgerà il 24 settembre da Masella), ma tante altre attività dedite alla scoperta non solo del territorio, ma anche dei valori che lo fanno vivere.

Durante la serata verrà effettuata anche la premiazione del Premio Nazionale di Fotografia ”Scatti di Calabria”, indetto dalla stessa associazione e anch’esso alla prima edizione. Non mancheranno fuori programma e sorprese. Per info ed adesione contattare i numeri telefonici sulla locandina ufficiale dell’evento.