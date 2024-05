Sorrisi, musica ed emozione con l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Cutuli di Crotone

Sorrisi, emozione, entusiasmo e soprattutto musica si sono respirati questa mattina nella Sala Consiliare in occasione della cerimonia che l’amministrazione Comunale ha organizzato per rinnovare i complimenti e ringraziare l’orchestra dell’Istituto comprensivo statale “Maria Grazia Cutuli”

Orchestra che, diretta dal maestro Damiano Morise, ha trionfato al Global Education Festival 2024, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola 2024.

Un successo conseguito sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo in un contest al quale hanno partecipato le migliori orchestre scolastiche d’Europa.

Il sindaco Voce ha voluto personalmente ringraziare, anche a nome della comunità cittadina, i ragazzi nella Sala Consiliare.

Una sala che si è colorata dei loro sorrisi e della loro musica e che ha visto la presenza anche di tantissimi genitori.

“Quando ho ricevuto la notizia del vostro successo ho voluto che si organizzasse un momento di incontro per complimentarmi e ringraziarvi ed ho voluto che si tenesse nella Casa Comunale a testimoniare la gratitudine di tutta la comunità cittadina. Vi ringrazio per il vostro impegno, per la vostra passione per la musica. Complimenti per il vostro successo che estendo alla vostra dirigente, al vostro maestro, agli insegnanti ed anche ai vostri genitori. La vittoria in un contest a cui hanno partecipato le migliori orchestre scolastiche d’Europa è motivo di orgoglio per tutta la comunità crotonese” ha detto il sindaco

All’iniziativa hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano e la dirigente scolastica Anna Maria Maltese.