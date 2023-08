“Ti Porto a Le Castella”: questa sera l’eterno ragazzo Gianni Morandi

Dopo il grande successo di Sfera Ebbasta e Rocco Hunt il “Ti Porto a Le Castella Festival” del Comune di Isola di Capo Rizzuto torna stasera con l’intramontabile Gianni Morandi. L’eterno ragazzo si esibirà questa sera all’Arena del Mare di Le Castella dove proporrà i suoi più grandi successi, fino anche agli ultimi brani che lo hanno reso celebre e amato anche tra i più giovanissimi. Gianni Morandi è una delle colonne portanti della storia della musica italiana con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Sette partecipazioni al Festival di Sanremo che ha condotto per tre edizioni, Gianni è sicuramente uno di volti della musica italiani più conosciuti al mondo, ha fatto ballare, e continua a far ballare, tante generazioni. Ha sempre avuto la forza di adattarsi ai più giovani senza cambiare il suo modo di far musica, coinvolgendo tutti da quasi 60 anni e il suo successo sui social lo certifica con 2 milioni di Follower su Instagram e 3,2 milioni su Facebook. Si tratta di un evento unico in Calabria che porterà sul territorio persone da ogni parte della regione.

Domani, 17 agosto, il gruppo del momento Teenage a Dream e venerdì 18 agosto la chiusura con il grande attore comico Maurizio Casagrande.