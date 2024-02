Vacantiandu. Poesia e satira sociale: arriva dall’Ucraina il quartettoDekru

La rassegna teatrale promossa dalla compagnia lametina I Vacantusi porta in scena “Anime leggere”, la performance di teatro fisico capace di raccontare il presente, scritta e diretta dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev. Sul palco il pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru, eredi spirituali del Maestro Marcel Marceau. Lo spettacolo è una produzione Mosaico Errante distribuita in esclusiva mondiale da Circo e dintorni.

“Anime Leggere” è un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, una riflessione acuta sulla moderna condizione umana. Gli spettatori si ritroveranno nel vivo di un allegro circo con gli attori in veste di mimi, in un susseguirsi di brevi scene che vanno a comporre il ritratto dell’uomo contemporaneo.

Quello dei Dekru è un linguaggio universale che, partendo dalla loro Ucraina, parla a tutti. A volte come in un film 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero.

“Anime leggere” ha divertito e commosso centinaia di città nei paesi di tutto il mondo, tra i quali Francia, Germania, Spagna, Polinesia, Nuova Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Romania e Svizzera, oltre che Italia, Russia e Ucraina.

La capacità di trattare grandi temi con leggerezza e l’irresistibile empatia del gruppo ha permesso

ai Dekru di conquistare tanto i palcoscenici più prestigiosi quanto le vaste platee di programmi

TV quali Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia. Il quartetto è stato scelto per esibirsi

durante l’Udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello Spettacolo Popolare e come

protagonista del Gran Gala du Cirque, spettacolo che riunisce i migliori performer circensi

internazionali in un’unica grande serata.

Il quartetto Dekru esprime l’archetipo del teatro. Con il solo uso del corpo darà vita a una serie di scene che raccontano le vicissitudini dell’essere umano, regalando al pubblico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme che ospiterà lo spettacolo il prossimo 24 febbraio alle 21, una serata emozionante.

Biglietti disponibili al seguente link: https://bit.ly/4b9mIP4. È attualmente attiva la promozione riservata alle famiglie “promo family” che consente l’accesso gratuito ai figli con i biglietti acquistati dai genitori.

“Anime leggere” è inserito nella rassegna Vacantiandu 2023 della Compagnia Teatrale I Vacantusi, cofinanziato dalla Regione Calabria con il Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 – Azione 6.8.3 ambito eventi di promozione culturale anno 2022 – Calabria Straordinaria.