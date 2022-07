William Hill live: la Nations League entra nel vivo e coinvolge gli appassionati di scommesse

William Hill live: nuova grande promozione per la Uefa Nations League

Ultima giornata della prima fase a gironi della Uefa Nations League. William Hill, nata nel 1934, offre “la prova del 7”, una nuova promozione con offerte dedicate agli utenti appassionati di calcio.

La nuova Italia di Roberto Mancini si ritrova al primo posto del girone con un compito che sembra proibitivo: battere la Germania a Monchengladbach nell’ultima giornata della prima fase. William Hill, bonus e promozioni alla mano, è una delle agenzie di scommesse più conosciute. L’azienda inglese, infatti, come vediamo nella recensione di sitiscommesse.info, fondata a Londra quasi 90 anni fa, è una dei maggiori bookmaker al mondo, con introiti che superano i 4 miliardi e mezzo di sterline. Le super offerte, quindi, che sono disponibili direttamente sul sito, sono molto appetibili per tutti coloro che amano puntare sul calcio. Gli Azzurri partono sfavoriti nel match (la vittoria viene data a 4.75) mentre la Germania, grande favorita del tabellone, viene data a 1.70.

Va detto, comunque, che nonostante i pronostici siano tutti a favore della Germania, la squadra non ha entusiasmato tifosi ed esperti in questo torneo. I tre pareggi scialbi ottenuti con difficoltà hanno messo in mostra grandi carenze organizzative e un po’ di stanchezza generalizzata. L’Italia dei giovani, invece, di Mister Mancini, dopo la delusione della mancata presenza ai Mondiali, sembra aver ritrovato grinta e applicazione con grandi prestazioni da parte di Pellegrini, Frattesi e la scommessa Gnonto. Proprio Gnonto, infatti, giovane attaccante in forze nel campionato svizzero, ha sorpreso più di tutti con corsa e assist molto intriganti coadiuvati da una bella generosità e un fisico possente. Attenzione, comunque, a Gianluca Scamacca che è dato, dagli esperti di William Hill, primo marcatore a 10.00. Per la Germania primo marcatore Serge Gnabry, dato a 5.00.

La Nations League è un contentino per la squadra azzurra?

Di certo la delusione della mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar si fa sentire. Nessuno si sarebbe immaginato, a pochi mesi dal trionfo agli Europei, di non vedere l’Italia ai Mondiali. Invece così è stato, complice un ciclo che, probabilmente, stava esaurendosi e tanti campioni stanchi e demotivati. Questa nuova Italia, ricca di talenti anche poco conosciuti (pensiamo alla favola di Gatti, titolare con la numero 3 di Maldini direttamente dal Frosinone in Serie B), ha convinto tutti. Grinta, passione, tenacia, agonismo, tutto quello che era mancato nelle ultime apparizioni dell’italia dei campioni affermati.

Può, quindi, la Nations League essere vista come una specie di contentino che provi a lenire la sofferenza del Mondiale senza di noi? Probabilmente no ma quello che ci piace notare è quanto questi ragazzi si stiano impegnando per il risultato finale. Risultato, comunque, degno di nota perché mette in palio una qualificazione diretta ai prossimi Europei. Insomma, quello che ci piace notare è che l’Italia si stia riprendendo, si stia ricostruendo e ce la stia mettendo tutta (che vale molto più di un torneo giocato male con giocatori che non hanno voglia di impegnarsi).

Come stanno andando le altre squadre blasonate?

Non particolarmente attraente il cammino di alcune delle squadre europee più conosciute. La Francia, ad esempio, nonostante Mbappe e Benzema, sta giocando malissimo e, dopo l’ultima sconfitta con la Croazia, potrebbe essere retrocesso in Lega B. Il Belgio, sostenuto da un Mertens in grossa crisi dopo l’addio al Napoli, è al secondo posto di un girone tenace con Olanda, Galles e Polonia. La Danimarca di un ritrovato Eriksen continua a macinare bel gioco ed è prima nel girone.

Non male anche la Spagna che, tallonata dal Portogallo del sempreverde Cristiano Ronaldo, è al primo posto del suo girone. Diciamo che, in questa fase di stagione poco interessante calcisticamente a causa della chiusura estiva dei campionati, questa Nations League ci sembra essere un bel modo per vedere squadre giocare con motivazioni differenti ma sempre e solo per la propria nazione, che è sempre un modo molto bello di mostrare l’attaccamento alla maglia e al proprio paese d’origine. Diventerà questo un torneo sempre più conosciuto? Noi pensiamo di sì, anche perché vediamo sempre maggiore interesse e maggiore impegno da parte di tutti in questa seconda edizione ed è questo quello che ci piace davvero.