Giornata dedicata agli scomparsi, le iniziative delle Prefettura di Vibo Valentia per il 12 dicembre

Il prossimo martedì 12 dicembre 2023 ricorre la “giornata dedicata agli scomparsi” istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le persone Scomparse, ricorrenza che rappresenta una valida occasione per favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione in caso di scomparsa di una persona, anche al fine della tempestività nelle ricerche.

Nell’ambito territoriale provinciale, la gestione del fenomeno, nel rispetto della Legge 14 novembre 2012 n. 203, è demandata al “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” ove sono disciplinate le varie fasi nelle quali si articola l’iter procedimentale volto all’attivazione delle attività di ricerca, individuando altresì gli scenari di riferimento e le componenti operative, con il coordinamento diretto del Prefetto.

Nell’applicazione del “Piano” particolare importanza assumono le fasi iniziali – segnalazione di persona scomparsa/allarme delle componenti operative, fase informativa e attivazione del piano di ricerca- che rappresentano il momento più delicato nella gestione dell’evento ai fini della tempestività e del successo degli interventi, nonché per i profili attinenti alla eventuale commissione di reati.

Per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul complesso fenomeno, il Commissario Straordinario per le Persone Scomparse ha predisposto una brochure, pubblicata e scaricabile sul sito della Prefettura nella sezione “Persone Scomparse”, disponibile al link https://www.prefettura.it/vibovalentia/multidip/index.htm.

con la quale vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento di persone con danno cognitivo (Alzheimer o altro tipo di demenza) e su come agevolarne la ricerca o il ritrovamento in caso di scomparsa.