Accesso alle spiagge per persone con difficoltà motorie: l’Ats Vibo Valentia acquista otto sedie job

“Abbiamo aggiunto un ulteriore tassello nel percorso di inclusione delle persone con disabilità con l’obiettivo di rendere possibile, in questo caso, la piena fruibilità delle spiagge”.

Così il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, di concerto con l’assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti, dà notizia dell’acquisto di otto sedie job che renderanno agevole il trasporto in spiaggia e l’ingresso in acqua delle persone con disabilità. L’acquisto è stato effettuato dall’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia, su iniziativa dell’assessorato alla Politiche sociali, che ha deliberato con atto programmatico del febbraio scorso di destinare parte dei fondi Fnps ed Frps per l’acquisto di ausili a supporto delle persone con disabilità con l’obiettivo di favorirne il percorso di autonomia.

“Le sedie job – spiega l’assessore Chiaravalloti – verranno messe a disposizione di tutte le persone con difficoltà motorie e dei loro familiari facenti parte dei Comuni ricadenti nell’Ambito. L’utente ed il suo accompagnatore potranno raggiungere dalla propria abitazione la spiaggia e viceversa usufruendo del trasporto sociale attivabile presentando apposita istanza reperibile sulla homepage del Comune di Vibo Valentia sezione Ambito territoriale”.

Il trasporto sociale, totalmente gratuito per l’utente beneficiario, sarà garantito dalle cooperative Prociv Augustus e Coop Sociale Cuore, accreditate presso l’Ambito che si occuperà dell’organizzazione del servizio.

Gli uffici sono a lavoro, inoltre, per porre in essere tutti gli adempimenti indispensabili per consentire la fruizione di altri ausili sportivi e aree fitness destinati a tutta la cittadinanza, per promuovere attraverso lo sport l’inclusività attiva delle persone con disabilità.

“È solo l’inizio – ha sottolineato l’assessore Chiaravalloti – di una serie di interventi volti a favorire l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

ù”Siamo felici – conclude il sindaco Limardo – di poter agire di nuovo in un ambito fondamentale per lo sviluppo dell’individuo, come la pratica sportiva, dove si approfondisce la conoscenza di sé e dell’altro, mettendo a disposizione delle attrezzatura dotate di caratteristiche specifiche”.