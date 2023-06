La Camera di Commercio al My Italy Food in Svizzera: grande successo per le imprese della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

È giunto a conclusione il “My Italy food, sound & expo”, l’evento italiano più esclusivo in Svizzera che si è svolto nel comune di Winterthur, città satellite di Zurigo popolata per il 5% da calabresi. L’iniziativa ha contato anche sulla partecipazione di una delegazione di imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia selezionate dall’ente camerale attraverso la sua azienda speciale per la promozione.

La tre giorni (16-17-18 giugno 2023) dedicata al made in Italy quest’anno ha visto la Calabria quale Regione ospite. Grande l’apprezzamento ha riscosso tra i numerosi visitatori che hanno avuto modo di degustare i prodotti delle imprese partecipanti.

«La manifestazione, che funge da vera e propria vetrina espositiva per i molteplici prodotti di qualità che caratterizzano il comparto agroalimentare della nostra regione, si è rivelata un’importante opportunità di business che ha consentito alle nostre imprese di entrare in contatto con i numerosi operatori svizzeri interessati ai prodotti delle nostre imprese» ha dichiarato il segretario generale della Camera di Commercio, Bruno Calvetta che ha partecipato alla manifestazione portando i saluti del presidente dell’ente Pietro Falbo.

«Obiettivo dell’ente camerale – ha proseguito – è quello, tra gli altri, di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese. Il mercato elvetico è certamente, anche per ovvie ragioni di prossimità geografica, una delle aree maggiormente interessanti ed appetibili per le nostre imprese che intendono espandersi sui mercati esteri e che si caratterizzano, nella maggior parte dei casi, per un’offerta di qualità».

Nell’ambito della conferenza “My Italy” sono intervenuti, oltre che il segretario generale, anche il sindaco di Winterthur Küenzie Michael, l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, l’onorevole Simone Billi della Commissione Esteri, il presidente Comites Zh, Petta Gerardo e il consigliere nazionale elvetico Nik Gugger.

Il segretario generale ha colto l’occasione per ringraziare il dott. Cazzato, organizzatore della manifestazione, per aver offerto alle imprese del territorio una vetrina internazionale, sottolineando come non siano solo i prodotti ad essere “ambasciatori calabresi” nel mondo ma anche e soprattutto le persone che ne raccontano le origini e la storia.

Grazie al lavoro sinergico con la Regione Calabria e con il supporto della sua Azienda Speciale, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha offerto alle proprie imprese la possibilità di proporre le loro eccellenze sul mercato elvetico, facendo conoscere e degustare i propri prodotti sia a livello B2B che B2C, gettando le basi per possibili collaborazioni future.