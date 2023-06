Visita dei vertici USPP all’Istituto penitenziario di Catanzaro: numerosi i punti in esame

Si è svolta nella mattina di ieri, presso l’Istituto penitenziario di Catanzaro, l’attesa e programmata visita dei vertici del Sindacato USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), sigla maggiormente rappresentativa nel panorama penitenziario.

La delegazione, composta dal Presidente Dr. Giuseppe MORETTI e dal Vice Pres. Dr. Francesco LAURA, Responsabile del Coordinamento Nazionale Dirigenti e Funzionari guidata dal Dirigente Sindacale Dr. Walter CAMPAGNA, dopo un saluto all’Autorità Dirigente dell’Istituto, si è recata all’interno dell’ampia area detentiva, tra cui il Reparto SAI (il Centro destinato all’assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti sia dagli istituti penitenziari della Regione Calabria che da altre Regioni).

L’occasione per verificare le varie problematiche esposte dal Sindacato e le condizioni lavorative in cui il personale opera.

Numerosi, quindi, i punti oggetto di esame, per i quali il Presidente MORETTI effettuerà una relazione della situazione al vertice dell’Amministrazione penitenziaria e al vertice politico, che in questo momento si sta particolarmente adoperando per cercare di ridare credibilità anche al sistema penitenziario.

Secondo il – il Pres. MORETTI – “ c’è tutta una questione che riguarda la modifica del modello gestionale, per evitare le aggressioni e che i detenuti abbiano la percezione di impunibilità quando commettono dei reati anche all’interno delle strutture”.

Al termine dell’ intensa attività, la rappresentanza sindacale, ha proseguito rendendo una visita di cortesia al Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria Dr. Liberato GUERRIERO, con il quale si è intrattenuta sulle problematiche di carattere generale che interessano la Regione Calabria, tra cui anche la carenza di Direttori negli Istituti penitenziari.