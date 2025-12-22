UDC Reggio Calabria: Giuseppe Pinto nominato commissario provinciale

«È doveroso precisare che nel 2022 il mio ritorno nell’UDC non nasce per caso, ma da una scelta di cuore e di valori. È stato un ritorno voluto, maturato dalla condivisione di idee innovative di Paolo Ferrara, che allora da ex Commissario provinciale ha tenuto viva la fiamma dell’identità e della credibilità del partito anche nei momenti più complessi. E proprio emulando quel percorso dinamico–motivazionale da lui tracciato intendo costruire il futuro dell’UDC».

Pinto punta con decisione alla costruzione di una nuova classe dirigente, aperta e competente, in grado di affiancare l’esperienza di chi ha già militato nell’UDC e di attrarre nuove energie: giovani, donne e uomini che vogliono impegnarsi per il futuro della provincia con spirito di servizio e visione.

«È fondamentale – afferma – recuperare il rapporto con i tanti amici che negli anni hanno dato tanto a questo storico partito e che oggi attendono risposte serie. L’UDC può e deve tornare ad essere casa politica per chi crede in una politica moderata, concreta e responsabile».

Il Commissario provinciale ribadisce inoltre la necessità di un dialogo costruttivo e costante con le amministrazioni comunali, al di là delle appartenenze ideologiche, per sostenere tutte quelle iniziative che mettono al primo posto i cittadini e lo sviluppo dei territori, a partire dalle infrastrutture e dai servizi essenziali.

Grande ottimismo viene espresso anche per la scelta del Segretario regionale Bulzomì, che ha voluto scommettere su una figura riconosciuta per lealtà, coerenza e fedeltà ai valori della tradizione democristiana, elementi fondamentali per il riscatto del partito.

«I presupposti ci sono tutti – conclude Pinto – per far tornare l’UDC protagonista alle prossime elezioni in riva allo Stretto. Con umiltà, entusiasmo e spirito di squadra lavoreremo per un partito rinnovato, che metta al bando i personalismi e favorisca la partecipazione, restituendo dignità e centralità alla buona politica».