E.L.F.I. di Natale, il progetto che anima i quartieri dell’ex VIII circoscrizione di Reggio Calabria

E.L.F.I. di Natale, progetto presentato a valere sull’avviso pubblico per la valorizzazione e rivitalizzazione degli spazi pubblici situati nelle circoscrizioni del comune di Reggio Calabria per le festività natalizie, regala Emozioni, Letizia, Felicità, Incontri ad adulti e bambini dell’ex VIII circoscrizione. Presentato in partenariato da: Nuova Solidarietà-ODV, Associazione Amici di Fatima, Associazione culturale Complesso Bandistico Euterpe; Planetarium Pythagoras; Rete Sociale APS; Cooperativa sociale ONLUS Collina del Sole Pagliacci Clandestini APS, con la collaborazione di: Azienda Agricola “U Farau” , Azienda APISTICA Catalano; Falegnameria Spanti; Azienda The Garden of Kimberly; Panificio Vecchia Tradizione MRC srl; Centro Sportivo Sport Village; Azienda Borruto Carni; Azienda Vinicola Criserà.

L’incontro di tutte queste realtà ha permesso la realizzazione di un’intensa serie di eventi, laboratori, spettacoli che ha coinvolto la comunità dal quartiere di Villa San Giuseppe a quello di Catona, coinvolgendo Arghillà, Salice, Rosalì e Concessa. Tanti gli eventi realizzati, lo Spettacolo musicale il 5 Dicembre, gli Elfi Postini che hanno consegnato in tutti i plessi dell’istituto “Radice Alighieri” le letterine per babbo natale che il 7 dicembre hanno ritirato in tutte le piazze dei quartieri con i Poni- renna che portavano il carrettino del Post-Office e lo zampognaro con la sua melodia struggente. L’istallazione e l’accensione delle luminarie, il torneo misto di “Padel dei quartieri”, la crespellata dell’amicizia a San Cono e ancora gli spettacoli di magia ad Arghillà, Villa San Giuseppe e Catona, la Tombola con i Pagliacci e il Laboratorio degli ELFI Golosi con lo spettacolo di bolle a Catona.

Tanti eventi ma tutti per riaccendere la magia del Natale, non solo per i bambini, ma anche per le famiglie che con essi hanno vissuto dei momenti speciali di incontro. Ma gli ELFI sono infaticabili e ancora tanto lavoreranno per costruire comunità. Questi gli eventi che saranno realizzati a dicembre: domenica 20 – “Benessere di Comunità, Arghillà in Festa” Centro Diurno “Il Tralcio” Arghillà; lunedì 21- tombolata e spettacolo di burattini-Salice; venerdì 26- “Pranzo della Solidarietà”- Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore –Catona; domenica 28- Villaggio del Presepe Animato- degustazioni, laboratori, musica e stelle- Salice; lunedì 29 Concerto di Natale Orchestra Teatro Cilea – Auditorium Suor Maria Luisa Giovinazzo- Catona.

La condivisione genera reciprocità, rispetto e fiducia, i pilastri su cui costruire una comunità.