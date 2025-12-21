Un francobollo per Gianni Versace

La mostra dedicata a Gianni Versace e l’intitolazione dell’erigendo Museo del Mare al grande stilista non può che trovare concordi i Reggini. Lo scrive il Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos Stefano Iorfida il quale comunica, altresì, che con una nota inviata al Sen. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Ministero competente per l’emissione delle carte-valori postali, nonché Presidente della Consulta per l’emissione delle stesse cartevalori postali e la filatelia, a firma anche di Giuseppe Diaco, responsabile del Circolo Filatelico della medesima associazione iscritto alla FSFI-Federazione fra le Società Filateliche Italiane e promotore di numerosi eventi filatelici sul territorio in collaborazione con Enti e Associazioni allo scopo di evidenziare, attraverso i francobolli, la storia della nostra Nazione, l’arte e la cultura, la letteratura e le sue tradizioni millenarie, ha chiesto al Ministro di valutare l’opportunità di emettere nel 2026, in occasione dell’80° anniversario della nascita di Gianni Versace, nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946, un valore bollato celebrativo.. Il programma di emissione di Carte Valori Postali per l’anno 2026 – scrivono i rappresentati di Anassilaos – prevede già l’emissione di un valore bollato commemorativo dello stilista Giorgio Armani per il 4 settembre p.v. e sarebbe molto importante, a nostro avviso, inserire anche un omaggio a Gianni Versace che, a pari di Armani, ha rappresentato nel mondo quanto di meglio la nostra Nazione abbia saputo esprimere nel settore della moda e del made in Italy in piena coerenza con quanto recita la stessa introduzione al programma 2026 che si propone di “celebrare l’identità italiana attraverso immagini che parlano di eccellenza, cultura, innovazione, impegno sociale”. Gianni Versace, figlio di questa città, Reggio Calabria, nella sua opera, ha saputo ben rappresentare le radici profonde della terra natale dando però ad essa quel respiro universale che le ha consentito di essere conosciuta e apprezzata ben al di fuori dei confini di una Città e di una Nazione. Il suo nome inoltre è motivo di orgoglio per la Città, nella quale egli ha compiuto i primi passi, saputo e potuto trarre da essa e in essa quella “ispirazione” nata in un territorio dove era presente una diffusa realtà sartoriale dovuta a talune “modiste” al tempo molto ben conosciute in città e meritevoli di un approfondimento che come circolo culturale ci ripromettiamo di promuovere proprio a partire da un francobollo dedicato a Gianni Versace. L’Associazione Anassilaos già nel 2005 aveva celebrato Gianni Versace con un premio ritirato dal fratello Santo, allora Presidente della “Gianni Versace” S.p.A . Fin qui la richiesta avanzata al titolare del Ministero dall’ Associazione Anassilaos con l’auspicio – scrivono ancora Iorfida e Diaco – che tale proposta possa essere prontamente sostenuta e fata propria dai Parlamentari calabresi e reggini, dalla Regione Calabria, dalle istituzioni locali (Città Metropolitana e Comune), dalle forze politiche , dall’Associazionismo e, soprattutto, dalla società civile nel suo complesso perché l’emissione di un francobollo ancora ai nostri giorni, grazie alla possibilità di una sua capillare diffusione, conserva un grande potere di promozione della cultura e della nostra Città grazie all’arte grandissima di Gianni Versace.