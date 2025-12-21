Sorical: lavori sulla condotta Alaco–Entroterra. Interruzione programmata dell’erogazione il 22 e 23

Sorical informa che proseguono da diversi giorni le attività di preparazione e installazione dei componenti idraulici monte–valle in località Torrente Filesi, nel Comune di Arena, lungo la condotta Alaco – Entroterra, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico di diversi comuni della Piana di Gioia Tauro (Dinami, Candidoni, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Serrata, Rosarno)

Al fine di completare le operazioni tecniche necessarie, nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 sarà interrotta l’erogazione idrica nei Comuni della Piana di Gioia Tauro serviti dalla condotta Alaco–Entroterra.

L’intervento si rende indispensabile per consentire la risoluzione di numerose perdite strutturali, ormai non più riparabili con interventi ordinari, e rappresenta un passaggio fondamentale per il miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità del sistema idrico.

Sorical assicura che i lavori saranno conclusi nel più breve tempo possibile e che il servizio verrà ripristinato tempestivamente al termine delle attività. La società si scusa per i disagi e ringrazia cittadini ed enti locali per la collaborazione e la comprensione.