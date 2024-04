L’Infiorata di Taurianova protagonista del Festival di arti effimere Unesco a Firenze

L’Infiorata di Taurianova, è stata protagonista del Festival di arti effimere Unesco, tenutosi a Firenze dal 25 al 27 aprile. Più di 150 infioratori, tappetari e posatori, al provenienti da 7 diverse regioni d’Italia, ma anche da Malta e dalla Catalogna, si sono ritrovati in piazza del Duomo a Firenze per realizzare un grande tappeto monumentale (dodici metri per dodici, in tutto 144 metri quadrati), per rendere omaggio ai monumenti italiani riconosciuti dall’Unesco ma soprattutto per celebrare il fatto che “L’arte di creare tappeti di fiori e altri materiali naturali” è ufficialmente candidato a essere dichiarato Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.

“Le meraviglie dell’Unesco italiano in un sogno tutto effimero”, il titolo dell’opera inedita ideata dal giovane artista siciliano Gabriel Carpino, che per realizzare il bozzetto ha studiato attentamente ogni angolo delle 7 regioni presenti per rappresentarle al meglio e poi farle convivere con la storia e la bellezza di Firenze. Al progetto hanno lavorato anche Fabio Finocchiaro e Francesco Rubbino, che insieme al direttore artistico Valentina Mammana (presidente dell’associazione CulturArte di Noto, nonché direttore artistico anche dell’Infiorata di Taurianova) hanno ideato la grafica e la comunicazione visiva di tutto l’evento. Un altro importante contributo è stato offerto da Lorenzo Roccaro, film-maker dell’associazione.

Alla buona riuscita dell’evento hanno contribuito anche Massimiliano Turba e la sua associazione Tappeti di segatura di Camaiore e Graziano Amadio dell’Asso8ciazione Infiorata di Montefiore dell’Aso che con i loro soci hanno diretto magistralmente la logistica dell’evento e insieme a Serafino Perpetuini dell’associazione di Torricella Sicura, anche la preparazione dei materiali e delle attrezzature.

Per la realizzazione del tappeto, che vantava ben 84 colori, sono stati utilizzati 18 materiali diversi: fiori (Genzano, Gerano, Noto, Bolsena, Montefiore dell’Aso e Taurianova), segatura (Camaiore), trucioli (Torricella Sicura), frutta e verdura (Pachino), sale (utilizzato da diverse associazioni, quali CulturArte e il Liceo artistico di Noto, Montefiore dell’Aso e Guspini), sabbia di Sicilia (Portopalo Insabbia), sabbia dell’Etna e coriandoli (Acireale), caffè, ceci (Guspini), fiori secchi, sabbie del fiume Po, graniglia macinata, gusci di noci macinati, graniglia di marmo colorata di Montefiore dell’Aso.

Quattordici le associazioni provenienti da Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Sardegna, Malta e Catalogna, che hanno collaborato per realizzare l’opera, rimasta esposta per due giorni, il 26 e 27 aprile. L’opera aveva l’intento di far immergere l’osservatore tra le meraviglie italiane, da qualsiasi prospetto la si guardasse. In particolare, riprendeva le maggiori opere d’arte dei territori annessi ai luoghi nei quali si pratica l’arte dei tappeti delle associazioni appartenenti alla Cidae (Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero). La sagoma che la racchiudeva era un rimando alla nascita del Rinascimento a Firenze, più precisamente alle formelle distribuite su uno dei portoni del battistero di San Giovanni.

Al centro della grande opera emergeva il simbolo dell’Unesco, mentre il giglio fiorentino si ripeteva ai vertici del quadrato. I quattro cerchi che componevano la geometria, invece, racchiudevano elementi artistici di una o più regioni. La prima circonferenza era dedicata alla Toscana e alle Marche, riprendendo l’audace volto del David di Michelangelo, il rosone gotico del duomo di Santa Maria del Fiore e una delle torri del palazzo ducale di Urbino, racchiuso dai tipici decori geometrici del gotico toscano. La seconda circonferenza era dedicata al Lazio, col Colosseo romano, i particolari della villa d’Este di Tivoli e la fontana di San Sebastiano di Genzano, incorniciati da un ornamento di tipo geometrico, ispirato ai decori nei mosaici delle domus romane.

Il terzo cerchio era dedicato invece alla Calabria, con uno dei magnifici bronzi di Riace, e alla Sardegna con uno dei tanti nuraghi e il decoro tutto intorno ispirato dai mosaici di Teramo in