Giunge alla sua conclusione il Progetto “Time For Change” dell’Istituto Per la Famiglia sez. 289 – Gilberto Perri

Giunge alla sua conclusione una delle preziose attività umanitarie svolte sul territorio reggino nei confronti delle fasce più deboli della società, dall’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” nell’ambito del Progetto “Time For Change” realizzato con i FONDI DEL PON METRO 2014/2020 Asse 3- Azione 3.3.1.d. nell’ambito dell’ Avviso “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria in ATS con la TxT Società Cooperativa Sociale e l’Università Popolare di Reggio Calabria Uni.Pace (tre realtà afferenti al Sistema A.C.U. – “Azione Cristiana Umanitaria”, fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri).

Il Progetto “Time For Change“, è stato strutturato per essere un supporto alle aree più periferiche di Reggio Calabria e nello specifico per sopperire alle necessità delle Aree Bersaglio di Gallico, Catona, Archi ed Arghillà, è stato avviato nel settembre del 2022 e ha sin da subito rappresentato, per tutto il territorio reggino, un importantissimo strumento per tamponare gli enormi disagi creati dalla crisi economica odierna, inasprita maggiormente dalla chiusura dovuta alla Pandemia da Covid-19.

Obiettivo del progetto è stato il rafforzamento di servizi di prossimità in favore di soggetti fragili e vulnerabili, residenti o fruitori dei quartieri di Catona, Gallico, Arghillà e Archi e che rientrano nelle aree bersaglio per come individuate dalla c.d. Poverty map del Comune di Reggio Calabria. Il Progetto ha previsto una serie di azioni mirate a al sostegno e al supporto dei bisogni di prima necessità e all’assistenza socio-sanitaria.

Nello specifico, il Progetto “Time For Change” ha rappresentato per tutta la Città di Reggio Calabria e in particolare per il territorio circostante la sede dell’Istituto per la Famiglia sez. Gilberto Perri, un servizio che ha arricchito notevolmente l’offerta socio-assistenziale locale. Dalla mensa sociale alla distribuzione dei pacchi alimentari, passando per la consulenza legale e psicologica fino ai servizi socio-sanitari ed assistenziali a domicilio (tra cui servizi infermieristici ed OSS a domicilio e consulenze fisioterapiche), gli utenti e le rispettive famiglie che hanno usufruito del servizio sono stati accompagnati in un percorso totalmente gratuito e hanno potuto toccare con mano il cuore del volontariato e del bene comune, che l’Istituto per la Famiglia ha voluto mostrare a tutti i livelli sposando la visione del missionario cristiano Gilberto Perri, il quale, con grandissima lungimiranza e pieno della fede in Gesù Cristo, ha promosso un modello sociale rivolto ai più bisognosi ed immerso nel più puro altruismo: “Nel bene del mio prossimo sta il mio bene!”.

Inoltre, “Time For Change” si è posto come obiettivo quello di ridurre il divario tra i vari strati sociali, ripartendo dalla dignità di tutte le persone che si trovano in una condizione di difficoltà: dalla Banca del Tempo ai Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, ogni persona, di qualsiasi ceto di appartenenza, ha potuto dare il proprio contributo alla riuscita del progetto, al fine di poter creare, seppur in piccola scala, un modello sociale quanto più giusto e su misura per ogni cittadino.

Alla conclusione del Progetto l’ATS con Capofila l’Istituto Per la Famiglia sez. 289 – Gilberto Perri“ conta più di 60 famiglie oltre le centinaia già quotidianamente assistite.