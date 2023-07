Rapsodie Agresti opera festival, le “Regine del Belcanto” tra Locri e Gerace

Quattro concerti in esclusiva per la Calabria con la partecipazione delle più importanti interpreti internazionali del repertorio belcantistico e, in particolare, della musica barocca. È le “Regine del belcanto” il ciclo di concerti che si terrà tra Gerace e Locri, inserito nell’ambito della quindicesima edizione di Rapsodie Agresti, unico festival di musica lirica e sinfonica in Calabria riconosciuto dal Ministero della Cultura, ideato e realizzato dall’associazione Traiectoriae con la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto.

Il programma delle Regine del belcanto prenderà il via domenica 9 luglio nel borgo medievale di Gerace (Rc), nella splendida cornice della chiesa di San Francesco d’Assisi, con uno dei nomi di punta del Festival, Roberta Invernizzi. Il soprano è una grande star internazionale, conosciuta e amata in tutto il mondo, e arriva in Calabria con questo concerto, per la prima volta. Invernizzi sarà accompagnata dalla Enea Barock Orchestra e presenterà un programma con rari e preziosi brani di musica sacra di Scarlatti, Pergolesi e Handel.

Martedì 11 luglio ci si sposterà nella corte del Palazzo di Città di Locri. Lì alle ore 21 sarà la volta del contralto di origine calabrese Francesca Ascioti. La voce di Francesca Ascioti è rara e preziosa. Una voce che ha convinto e conquistato critica e pubblico dei più importanti teatri e sale da concerto come La Fenice di Venezia, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Concertgebouw di Amsterdam, la Carnegie Hall di New York.

Il 18 luglio alle ore 21, sempre a Locri, sarà il turno della terza regina, la statunitense Vivica Genaux. Ha studiato canto alla Indiana University School of Music e ha ricevuto una borsa di studio per il programma Merola Opera presso la San Francisco Opera. In seguito ha proseguito la sua formazione con il rinomato insegnante di canto Nicola Rossi-Lemeni. Genaux si è esibita in importanti teatri d’opera in tutto il mondo, tra cui la Metropolitan Opera di New York,il Teatro alla Scala di Milano, il Royal Opera House di Londra e molti altri.

A chiudere il ciclo delle Regine del Belcanto, al Palazzo di Città di Locri, sarà Paoletta Marrocu, il 5 agosto. Marrocu ha iniziato i suoi studi di canto presso il Conservatorio di Cagliari, dove si è laureata in canto lirico. La sua carriera è decollata negli anni ’90, quando ha vinto il Concorso Lirico Internazionale Toti Dal Monte. Da allora ha cantato nei principali teatri e festival operistici in tutto il mondo, lavorando con rinomati registi, direttori d’orchestra e artisti. Paoletta Marrocu è considerata uno dei maggiori soprano italiani e continua ad essere molto attiva nel panorama operistico internazionale. Per il concerto a Locri, Paoletta Marrocu presenterà “Canti di nobildonne veneziane” un programma su musiche di Albinoni e Vivaldi, accompagnata dal maestro Francesco Erle al cembalo e dal maestro Andrea Bressan al fagotto.