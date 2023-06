Nuoto Sincronizzato: quattro ori ai Campionati Regionali per l’Italica Sport Reggio Calabria

Ancora un weekend di soddisfazioni nel nuoto sincronizzato per l’Italica Sport Reggio Calabria. Le ragazze allenate dal tecnico Giovanna D’Amico si sono distinte ai Campionati Regionali Estivi Fin svolti domenica 18 giugno presso la piscina di Parco Caserta.

Risultati importanti quelli conquistati dalle atlete reggine, a solo una settimana di distanza dagli ottimi piazzamenti ottenuti a livello nazionale alla Manifestazione estiva Nazionale Fin di Forlì.

Quattro gli ori: Allegra Liconti nel solo categoria Junior, Gaia Barbanera e Diletta Pulitanò nel duo tecnico Esordienti A, Barbara Freno e Adele Iofrida nel duo Junior.

Oro anche per la squadra impegnata nel libero combinato, composta da Gaia Barbanera, Sofia Flesca, Chiara Gasparini, Giulia Incognito, Diletta Pulitanò e Renée Ribecco. Sei atlete che si sono confermate campionesse regionali per la terza volta consecutiva.

Sei, invece, le medaglie d’argento. Secondo posto Aurora Incognito nel solo categoria Esordienti B, Sofia Flesca nel solo categoria Ragazze. Stesso piazzamento anche per il duo tecnico formato da Chiara Gasparini e Giulia Incognito per la categoria Esordienti A

Argenti anche nel doppio tecnico categoria Ragazze di Agata Andidero e Ilaria Barbanera, nel duo Junior di Allegra Liconti e Chiara Sprizzi e per il trio esordienti A formato da Gaia Barbanera, Giulia Incognito e Diletta Pulitanò.

Tre le medaglie di bronzo: Chiara Gasparini nel solo Esordienti A, Adele Iofrida nel solo Ragazze, Sofia Flesca – Renée Ribecco nel duo tecnico Ragazze.

Un bottino di medaglie importante che ha soddisfatto pienamente il tecnico Giovanna D’Amico. “Sono entusiasta – ha dichiarato – per la continua crescita che le ragazze hanno evidenziato con grande eleganza, tecnica e passione in ogni singola competizione.. E’ stato un anno intenso e molto impegnativo per il settore nuoto sincronizzato, ma le soddisfazioni ed i traguardi raggiunti rappresentano il podio più significativo per me come allenatrice e per l’intera squadra”.