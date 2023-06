A Villa San Giovanni la “Festa della luce”: tutte le iniziative del 24 giugno

La luce rappresenta la voglia umana di uscire dal buio in cui veniamo spinti da atti delinquenziali e intimidatori, nel percorso politico, personale e comunitario.

”L’oscurità non può scacciare l’oscurità; solo la luce può farlo”. ( M.L.K.)

Si comunica alla cittadinanza che è organizzata la ”FESTA DELLA LUCE” che si svolgerà sabato 24 giugno dalle ore 20,00, in via Lungomare Fata Morgana (largo antistante Chiesa di Cannitello) per celebrare – si legge in un comunicato stampa – la vittoria della luce sulle tenebre del malaffare e per condannare tutti i vili atti perpetrati contro questa Città e la sua Comunità.

Programma della serata:

⁃ Ore 20:00: I^ Veleggiata dello Stretto con raduno di fronte la Chiesa di Cannitello;

⁃ Ore 20:30 La parola ai cittadini e alle istituzioni;

– Ore 21:30: Falò di San Giovanni;

– Ore 22:00: I “Mattanza in concerto”.