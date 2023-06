Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nuovi appuntamenti per i più piccoli

Proseguono al MArRC gli appuntamenti pensati per i visitatori più piccoli: in occasione delle iniziative legate alla Festa della Musica, il 22 giugno alle ore 17 avrà luogo un laboratorio rivolto ai bambini e tutto dedicato alla musica. I piccoli visitatori, accompagnati da almeno un adulto (soggetto alla bigliettazione ordinaria), potranno dilettarsi partecipando a un percorso ludico didattico sui temi dell’intrattenimento musicale nell’antichità a cura degli operatori di 4Culture S.r.l.s., correlato all’esposizione “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, appena inaugurata al livello E del MArRC. Il laboratorio sarà a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria; per informazioni e richieste sull’iniziativa sono a disposizione la mail comunicazione@4culture.it e il cellulare 3487246747.

Inoltre, sulla scorta dell’interesse e dell’entusiasmo registrati in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, un altro appuntamento attende i “piccoli archeologi” al Museo: il 24 giugno, alle ore 17 e alle ore 18, tutti i visitatori potranno assistere, nella suggestiva cornice di Piazza Paolo Orsi, alla simulazione di uno scavo archeologico, organizzata a cura della 4Culture Srls. L’attività, compresa nel consueto costo del biglietto di ingresso al MArRC, senza obbligo di prenotazione, avrà la durata di circa mezz’ora, durante la quale sarà proposto un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie. I piccoli visitatori, accompagnati dai familiari, potranno osservare le operazioni condotte dagli archeologi, conoscere gli strumenti, comprendere come si svolge una ricerca sul campo.

Il 25 giugno, alle ore 17, le famiglie con bambini in visita al Museo saranno coinvolte nell’attività ludica “Tutti insieme archeologica-mente”: un divertente percorso nella storia in cui grandi e piccini potranno mettersi alla prova in giochi a tema archeologico. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni e richieste sull’iniziativa sono a disposizione la mail comunicazione@4culture.it o il cellulare 3487246747.

Tutte le attività didattiche saranno gratuite per i fruitori fino a 18 anni di età; si richiede la presenza di un accompagnatore, soggetto alla ordinaria bigliettazione.

«Un Museo che si rivolge ai bambini – dichiara il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino – è un Museo che investe per un futuro migliore. Siamo felici del successo dell’avvio dei nuovi laboratori didattici dedicati ai più piccoli. Ringrazio l’archeologa Maria Domenica Lo Faro, funzionario del MArRC, per il coordinamento delle attività didattiche e tutte i professionisti coinvolti».