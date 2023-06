De Magistris alla “Marcia della pace” di Cinquefrondi: “Costruiamo fronte pacifista per cambiare le politiche dei governi europei”

Luigi de Magistris ha partecipato oggi a Cinquefrondi (in provincia di Reggio Calabria) alla manifestazione nazionale per la pace e i rifugiati organizzata dall’amministrazione comunale di Cinquefrondi con la rete Re.Co.Sol e la Cooperativa Sankara nell’ambito della giornata internazionale del rifugiato.

“Bellissima la marcia della pace a Cinquefrondi per far sentire la voce dell’umanità che lotta per la pace contro la guerra, che ama la vita contro le violenze che generano morte” ha affermato de Magistris. “Costruiamo un fronte pacifista per cambiare le politiche di guerra dei governi europei, perché solo i popoli possono provare a fermare la corsa verso l’abisso dell’umanità” ha concluso l’ex sindaco di Napoli.